Путин покинул гостиницу в китайском Шэньчжэне
Президент России Владимир Путин покинул гостиницу в Шэньчжэне, где останавливался во время визита в Китай на саммит АТЭС. Кадры выезда кортежа российского лидера опубликовал журналист ИС «Вести» Павел Зарубин.
До этого российский президент выступил перед представителями СМИ по итогам трехсторонних переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином и американским лидером Дональдом Трампом. Он назвал состоявшуюся в Шэньчжэне трехстороннюю встречу первой в своем роде и страницей в истории дипломатии. Президент рассказал о ходе урегулирования конфликта на Украине. Среди других тем выступления были европейская архитектура безопасности, отношения с Западом и ответные меры на атаки по Крымскому мосту.
Трехсторонние переговоры лидеров России, США и Китая проходили в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан». Встреча продлилась более 1,5 часа. Лидеры обсудили международную безопасность, украинский конфликт, ситуацию вокруг Ирана и вопросы сокращения ядерных вооружений. Со стороны России участие в переговорах приняли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов и спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев.
Перед встречей с Си и Трампом Путин провел переговоры с американским лидером. Встречала продолжалась 35–40 минут. Основной темой переговоров стала Украина.