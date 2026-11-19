На полях саммита АТЭС в Шэньчжэне прошла первая трехсторонняя встреча Путина, Си и Трампа. В своей речи на переговорах Путин указал на общие интересы России, КНР и США в борьбе с вызовами современности. Президент РФ поблагодарил китайскую сторону за организацию встречи, которая проводится впервые в таком составе с участием руководителей трех постоянных членов Совбеза ООН.