Путин: России пытаются приписать вину за проблемы с европейской безопасностью
России пытаются приписать вину за проблемы с безопасностью в Европе, но причины иные, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.
Для достижения договоренностей по системе безопасности в Европе нужна политическая воля, подчеркнул российский лидер.
«Надо, чтобы и другие участники диалога о европейской безопасности пошли на компромиссы», – заметил президент.
Путин добавил, что требования России по европейской безопасности досконально не формулировались. При этом такие вопросы он назвал законными.
На полях саммита АТЭС в Шэньчжэне прошла первая трехсторонняя встреча Путина, Си и Трампа. В своей речи на переговорах Путин указал на общие интересы России, КНР и США в борьбе с вызовами современности. Президент РФ поблагодарил китайскую сторону за организацию встречи, которая проводится впервые в таком составе с участием руководителей трех постоянных членов Совбеза ООН.