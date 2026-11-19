Перед трехсторонним саммитом Путин и Трамп провели двусторонние переговоры, которые продолжались 35-40 минут. Затем Трамп встретился с Си Цзиньпином. 18 ноября Путин и председатель КНР провели отдельные переговоры в Шэньчжэне. Лидеры обсудили двустороннее сотрудничество и международную повестку.