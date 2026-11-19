Ушаков: будущее трехсторонних переговоров России, США и Китая пока неясно
Будущее дальнейших трехсторонних переговоров лидеров России, Китая и США пока остаются неопределенным. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Таким образом он прокомментировал возможность продолжения подобного формата переговоров.
«Трудно сказать», – отметил Ушаков (цитата по «Интерфаксу»).
Переговоры президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и американского лидера Дональда Трампа 19 ноября стали их первой в истории трехсторонней встречей. Переговоры прошли в резиденции «Цилинь Шаньчжуан» в рамках саммита АТЭС в Шэньчжэне.
Перед трехсторонним саммитом Путин и Трамп провели двусторонние переговоры, которые продолжались 35-40 минут. Затем Трамп встретился с Си Цзиньпином. 18 ноября Путин и председатель КНР провели отдельные переговоры в Шэньчжэне. Лидеры обсудили двустороннее сотрудничество и международную повестку.