Песков заявил, что Украина не была главной темой на трехсторонней встрече
Тема Украины не была ключевой на трехсторонних переговорах президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов. Других подробностей он не привел.
Переговоры лидеров США, КНР и России 19 ноября стали первой в истории трехсторонней встречей Путина, Трампа и Си. Переговоры прошли в резиденции «Цилинь Шаньчжуан» в рамках саммита АТЭС в Шэньчжэне.
В ходе открытой части мероприятия российский лидер заявил, что РФ, Китай и США несут совместную ответственность за поддержание международного мира и безопасности, и предложил обсудить экономические связи, продовольственную и энергетическую безопасность, а также региональные конфликты.