В проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики Банка России на 2026–2029 гг. указано, что объем наличных денег в обращении будет постепенно расти. «Когда растет экономика, увеличиваются денежная масса и объем наличных в ее составе. При этом важнее смотреть не просто на объем наличных денег, а на их долю в денежной массе», – говорится в документе.