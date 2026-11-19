ЦБ: темпы прироста наличных в обращении вернулись к сезонной динамике
Темпы прироста наличных денег в обращении замедлились и вернулись к сезонной динамике, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов в рамках встречи с бизнесом в Екатеринбурге.
«Есть один момент, на который аналитики часто не обращают внимания: у нас в предыдущие два года доля наличных в объеме денежной массы сильно сократилась, и сейчас происходит, по сути, возвращение на долгосрочный нормальный тренд», – добавил он.
По словам Тремасова, в целом наблюдается снижение наличных в денежной массе. Он подчеркнул, что ничего аномального с наличными не происходит.
Данные ЦБ по состоянию на 1 октября показывают, что сумма наличных денег в обращении составляла 22,78 трлн руб. – на 22,3% больше год к году. По итогам III квартала количество наличных в обращении стало максимальным за шесть лет.
В проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики Банка России на 2026–2029 гг. указано, что объем наличных денег в обращении будет постепенно расти. «Когда растет экономика, увеличиваются денежная масса и объем наличных в ее составе. При этом важнее смотреть не просто на объем наличных денег, а на их долю в денежной массе», – говорится в документе.