«У наших стран много совпадающих интересов в части урегулирования региональных конфликтов. Конечно, включая и конфликт на Украине. Мы говорили об этом вчера еще с председателем Китайской Народной Республики, а сегодня по инициативе президента Соединенных Штатов много уделили этому внимания на двусторонней встрече», – заявил Путин.