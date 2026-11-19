Путин рассказал, что он и Трамп обсудили украинский конфликт на встрече в Китае
Президент России Владимир Путин рассказал, что на переговорах с американским лидером Дональдом Трампом стороны уделили много внимания урегулированию конфликта на Украине. По его словам, обсуждение состоялось по инициативе президента США.
«У наших стран много совпадающих интересов в части урегулирования региональных конфликтов. Конечно, включая и конфликт на Украине. Мы говорили об этом вчера еще с председателем Китайской Народной Республики, а сегодня по инициативе президента Соединенных Штатов много уделили этому внимания на двусторонней встрече», – заявил Путин.
19 ноября Путин и Трамп провели двустороннюю встречу на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Тогда Трамп заявил, что встреча с российским лидером на полях саммита АТЭС заложила основу для предстоящего успешного саммита РФ, США и Китая.
В данный момент идет первая в истории трехсторонняя встреча Путина, Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина. Переговоры проходят в резиденции «Цилинь Шаньчжуан».