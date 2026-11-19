Ожидается, что лидеры обсудят международные конфликты, в том числе ситуацию на Украине и вокруг Ирана, вопросы ядерного разоружения и дальнейшее взаимодействие трех держав. Ранее в этот день Путин провел отдельные переговоры с Трампом, которые продолжались около 35–40 минут.