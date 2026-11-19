Путин поблагодарил Си Цзиньпина за организацию трехсторонней встречи
Президент России Владимир Путин выразил признательность председателю КНР Си Цзиньпину за организацию трехсторонней встречи с участием России, Китая и США.
Российский лидер отметил, что Москва, Пекин и Вашингтон могут внести вклад в укрепление стабильности в мире при условии конструктивного сотрудничества.
19 ноября в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС началась первая в истории трехсторонняя встреча Путина, президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина. Переговоры проходят в резиденции «Цилинь Шаньчжуан».
Ожидается, что лидеры обсудят международные конфликты, в том числе ситуацию на Украине и вокруг Ирана, вопросы ядерного разоружения и дальнейшее взаимодействие трех держав. Ранее в этот день Путин провел отдельные переговоры с Трампом, которые продолжались около 35–40 минут.