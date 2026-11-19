Переговоры проходят на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Это первая в истории трехсторонняя встреча лидеров России, США и Китая. Ранее Трамп назвал ее историческим событием и заявил, что участники намерены обсудить новые возможности для сотрудничества.