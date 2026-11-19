Трамп предложил обсудить Украину на трехстороннем саммите
Президент США Дональд Трамп предложил обсудить урегулирование украинского конфликта на трехсторонних переговорах с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне. По словам американского президента, все стороны заинтересованы в завершении конфликта.
Переговоры проходят на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Это первая в истории трехсторонняя встреча лидеров России, США и Китая. Ранее Трамп назвал ее историческим событием и заявил, что участники намерены обсудить новые возможности для сотрудничества.
Перед саммитом Путин и Трамп провели двусторонние переговоры, которые продолжались 35–40 минут. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, основной темой стал украинский конфликт. Стороны также обсудили двусторонние отношения, однако особо важных заявлений не прозвучало.
Затем Трамп обсудил украинское урегулирование с Си Цзиньпином. Американский президент заявил, что США и Китай намерены совместно содействовать завершению конфликта.
16 ноября Трамп сообщил о намерении поднять украинский вопрос на встрече с лидерами России и Китая. Он отметил, что Путин стремится достичь соглашения по Украине.