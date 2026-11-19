Трамп назвал встречу с Путиным и Си в Шэньчжэне исторической
Президент США Дональд Трамп ожидает, что трехсторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином станет историческим событием. Об этом он заявил, выступая на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне.
«Я с нетерпением жду исторической трехсторонней встречи с председателем Си и президентом Путиным позднее сегодня», – сказал Трамп. По его словам, лидеры намерены обсудить новые возможности для трех стран.
14 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о достижении договоренности провести трехстороннюю встречу 19 ноября на полях саммита АТЭС. В Белом доме также подтвердили ее проведение. Переговоры станут первой встречей лидеров трех стран в таком формате.
Накануне Песков рассказал, что трехсторонние переговоры должны продлиться около часа. Подготовка совместного заявления по их итогам продолжалась 18 ноября.
18 ноября Путин, Трамп и Си Цзиньпин уже кратко пообщались на торжественном приеме в честь участников саммита АТЭС. Лидеры обменялись рукопожатиями и сидели за одним столом. Также 19 ноября они совместно выступили на форуме АТЭС.