18 ноября Путин, Трамп и Си Цзиньпин уже кратко пообщались на торжественном приеме в честь участников саммита АТЭС. Лидеры обменялись рукопожатиями и сидели за одним столом. Также 19 ноября они совместно выступили на форуме АТЭС.