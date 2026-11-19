Регулятор выделяет три сегмента – нелегальная деятельность по выдаче потребительских займов, незаконное привлечение средств граждан и деятельность посредников, которые содействуют нелегальным участникам рынка (включены в Предупредительный список). В каждом из них есть основные и специальные признаки – при оценке подозрительных операций ЦБ рекомендует банкам использовать эти критерии в совокупности с иной информацией о клиенте и его деятельности. Это позволит более оперативно выявлять нелегальных участников и своевременно принимать предусмотренные законодательством меры, вплоть до ограничения операций по счетам, поясняет регулятор.