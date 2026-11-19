До июня 2026 г. здание в Калошином переулке, по данным сервиса Asseto, принадлежало ООО «Сервис». Его гендиректор Даниил Бежевец, судя по информации «СПАРК-Интерфакса», выступает партнером бизнесмена Мирослава Мельника по реконструкции знаменитого здания ресторана «Прага» на Арбате. Летом этого года «Сервис» продал здание в Калошином переулке за 550 млн руб. фирме «Билдинг МСК», свидетельствуют данные Asseto. До июля 2025 г. эту компанию возглавлял Кирилл Кожанов, руководитель АО «Павелецкая площадь», на балансе которого находится торгово-развлекательный центр «Павелецкая плаза» рядом с Павелецким вокзалом. Его собственником считается бизнесмен Сергей Гордеев, который до марта этого года был акционером одного из крупнейших девелоперов жилья в России – ГК ПИК (в данный момент бумаги девелопера находятся в ЗПИФе, пайщики которого не раскрываются). Сейчас «Билдинг МСК» находится под управлением ООО «Управление активами», ранее называвшегося «Кузьминки молл». Проект с таким названием также входит в портфель коммерческой недвижимости Гордеева. Запрос в ПИК остался без ответа. Связаться с представителем «Сервиса» и Бежевцом не удалось.