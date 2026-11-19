Более 100 личных вещей Майкла Джексона выставлены на аукцион
Более 100 личных вещей певца Майкла Джексона выставлены на торги аукционного дома Julien’s Auctions. Об этом сообщается на официальном сайте организатора.
Аукцион под названием «Майкл Джексон: наследие моды» пройдет в рамках мероприятия Celebrity & Pop Culture Experience, которое состоится 7–9 декабря в отеле Rosewood Abu Dhabi в ОАЭ.
В коллекцию вошли сценические костюмы, одежда из музыкальных клипов и предметы личного гардероба певца, в том числе созданные его многолетними художниками по костюмам Деннисом Томпкинсом и Майклом Бушем.
Среди главных лотов – красно-черная кожаная куртка с автографом Джексона, в которой он снимался в клипе Thriller в 1982 г., а также туфли из того же клипа, предварительно оцененные в $30 000 – 50 000.
На торги также выставлены туфли, в которых артист впервые исполнил знаменитую «лунную походку» во время выступления на шоу Motown 25 в 1983 г. Их оценочная стоимость составляет $60 000 – 80 000. Одним из самых дорогих лотов станет белая перчатка с декоративной отделкой, которую Джексон носил на том же выступлении. Ее предварительная стоимость оценивается в $600 000 – 800 000.
Кроме того, коллекционерам предложат куртку из концертного тура Bad Tour и полосатый костюм из клипа Smooth Criminal. Их оценочная стоимость не раскрывается.
Помимо вещей Джексона, Julien’s Auctions представит коллекцию одежды и аксессуаров принцессы Дианы, а также предметы, принадлежавшие другим знаменитостям, включая Курта Кобейна, Принса, Эми Уайнхаус и Шэрон Стоун.
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