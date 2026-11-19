На торги также выставлены туфли, в которых артист впервые исполнил знаменитую «лунную походку» во время выступления на шоу Motown 25 в 1983 г. Их оценочная стоимость составляет $60 000 – 80 000. Одним из самых дорогих лотов станет белая перчатка с декоративной отделкой, которую Джексон носил на том же выступлении. Ее предварительная стоимость оценивается в $600 000 – 800 000.