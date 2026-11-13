Световой меч Дарта Вейдера продали на аукционе за $4,8 млн
Световой меч Дарта Вейдера продали на аукционе в США за $4,875 млн, сообщили в аукционном доме Heritage Auctions.
Меч использовался в фильмах «Звездные войны: Эпизод V – Империя наносит ответный удар» и «Звездные войны: Эпизод VI – Возвращение джедая». Реквизит воплощает в себе «изобретательное мастерство, которое придало вселенной «Звездных войн» ее неповторимый физический облик», следует из описания.
Рукоятка изготовлена из британской фотовспышки Micro Precision Products (MPP) Microflash 1950-х годов, она сохранила оригинальный черный кожух, центральную полосу и зажим. Фирменная табличка производителя была удалена, а конструкция была преобразована с помощью семи черных пластиковых Т-образных накладок, полоски пузырьков увеличения от калькулятора, вставленной в зажим, декоративной проводки и D-образного кольца для подвешивания на поясе Дарта Вейдера.
10 ноября аукционный дом Sotheby's выставил на торги в Нью-Йорке около 300 произведений искусства и редких предметов, связанных с российской императорской семьей – их общая оценочная стоимость превышает $15 млн. В коллекцию входят ювелирные изделия работы Карла Фаберже, фарфор, серебряные изделия и живопись, представляющие разные эпохи и художественные направления.
Через два дня стало известно, что браслет Cartier с цейлонским сапфиром из коллекции российской императорской семьи Романовых продали на аукционе Sotheby's в Женеве за 4,12 млн швейцарских франков (около 411 млн руб.).