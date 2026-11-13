Световой меч Дарта Вейдера продали на аукционе за $4,8 млн

Рукоятка изготовлена из британской фотовспышки Micro Precision Products (MPP) Microflash 1950-х годов, она сохранила оригинальный черный кожух, центральную полосу и зажим. Фирменная табличка производителя была удалена, а конструкция была преобразована с помощью семи черных пластиковых Т-образных накладок, полоски пузырьков увеличения от калькулятора, вставленной в зажим, декоративной проводки и D-образного кольца для подвешивания на поясе Дарта Вейдера.