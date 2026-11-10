На аукцион в Нью-Йорке выставили около 300 предметов из коллекции Романовых

В сентябре сообщалось, что эффектное черное платье, которое носила покойная принцесса Диана в день, когда ее муж публично признался в супружеской измене, было выставлено на Sotheby’s с предпродажной оценкой до $300 000. Перед торгами так называемое «платье мести» отправилось в международный тур. Наряд был выставлен 18 сентября в лондонском офисе Sotheby’s. Диана надела его 29 июня 1994 г. «Платье мести» было выставлено в Лондоне до 24 сентября, затем отправилось в Гонконг и Женеву, а 9 декабря будет продано в Нью-Йорке.