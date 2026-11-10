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На аукцион в Нью-Йорке выставили около 300 предметов из коллекции Романовых

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Аукционный дом Sotheby's выставил на торги в Нью-Йорке около 300 произведений искусства и редких предметов, связанных с российской императорской семьей. Их общая оценочная стоимость превышает $15 млн, сообщается на сайте аукционного дома.

На продажу выставлена часть собрания нью-йоркской галереи A La Vieille Russie. В коллекцию входят ювелирные изделия работы Карла Фаберже, фарфор, серебряные изделия и живопись, представляющие разные эпохи и художественные направления.

Как отмечает Sotheby's, многие экспонаты из коллекции Романовых с 1930-х гг. демонстрировались в крупных международных музеях и на выставках, организованных галереей.

Отдельный лот, связанный с императорской семьей, представят на торгах Royal and Noble Jewels («Королевские и аристократические драгоценности») в Женеве 11 ноября. Речь идет о сапфире дома Романовых, закрепленном в бриллиантовом браслете Cartier.

28 октября «Ведомости. Город» писали, что редкий скелет нанотираннуса – меньшего по размеру родственника тираннозавра рекса – был продан на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за $47,3 млн. Сделка делает его одной из самых дорогих окаменелостей в мире. Первоначально Sotheby’s оценивал скелет в $6–9 млн. Итоговая цена сделала «Джоди» вторым самым ценным динозавром, когда-либо проданным на аукционе. 

В сентябре сообщалось, что эффектное черное платье, которое носила покойная принцесса Диана в день, когда ее муж публично признался в супружеской измене, было выставлено на Sotheby’s с предпродажной оценкой до $300 000. Перед торгами так называемое «платье мести» отправилось в международный тур. Наряд был выставлен 18 сентября в лондонском офисе Sotheby’s. Диана надела его 29 июня 1994 г. «Платье мести» было выставлено в Лондоне до 24 сентября, затем отправилось в Гонконг и Женеву, а 9 декабря будет продано в Нью-Йорке.

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