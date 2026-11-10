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За девять месяцев года расследовано 21 000 преступлений подростков

Ксения Наумчик
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Правоохранительные органы за девять месяцев 2026 г. расследовали почти 21 000 преступлений, совершенных подростками или при их соучастии. Из них около 7500 относятся к тяжким и особо тяжким. Об этом сообщили в Следственном комитете России по итогам совещания под руководством главы ведомства Александра Бастрыкина.

По данным СК, число подростков, привлеченных к уголовной ответственности, выросло на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность к ответственности привлекли 310 взрослых, причем 248 из них втягивали детей в тяжкие и особо тяжкие преступления.

В ведомстве отметили распространение случаев привлечения подростков к диверсиям, в том числе поджогам и подрывам объектов связи, транспорта и энергетики. Еще одной проблемой Бастрыкин назвал омоложение преступности. Почти 3000 несовершеннолетних, не достигших возраста уголовной ответственности, совершили общественно опасные деяния. Более 60% из них – дети младше 14 лет. Глава СК поручил возбуждать уголовные дела по всем таким фактам для установления обстоятельств произошедшего, организаторов и подстрекателей.

Отдельное внимание на совещании уделили нападениям на учебные заведения. В суд переданы дела в отношении 12 подростков, готовивших вооруженные нападения на школы, еще пятеро привлечены к ответственности за уже совершенные атаки. Бастрыкин поручил усилить профилактическую работу и обратить внимание на изменения в поведении детей, которые могут свидетельствовать о влиянии деструктивных идей.

В октябре в СК сообщали, что в 21 регионе пресекли террористическую деятельность более 50 подростков. В 2026 г. специализированные транспортные подразделения СК направили в суды 39 уголовных дел в отношении подростков от 14 до 17 лет.

30 сентября «Ведомости» писали, что в Общественной палате предложили создать межведомственную рабочую группу по уголовным делам детей, которых неизвестные кураторы использовали для совершения преступлений вслепую. Речь идет о подростках, ставших обвиняемыми или осужденными за мошенничество и терроризм. 

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