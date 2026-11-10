За девять месяцев года расследовано 21 000 преступлений подростков

В ведомстве отметили распространение случаев привлечения подростков к диверсиям, в том числе поджогам и подрывам объектов связи, транспорта и энергетики. Еще одной проблемой Бастрыкин назвал омоложение преступности. Почти 3000 несовершеннолетних, не достигших возраста уголовной ответственности, совершили общественно опасные деяния. Более 60% из них – дети младше 14 лет. Глава СК поручил возбуждать уголовные дела по всем таким фактам для установления обстоятельств произошедшего, организаторов и подстрекателей.