За девять месяцев года расследовано 21 000 преступлений подростков
Правоохранительные органы за девять месяцев 2026 г. расследовали почти 21 000 преступлений, совершенных подростками или при их соучастии. Из них около 7500 относятся к тяжким и особо тяжким. Об этом сообщили в Следственном комитете России по итогам совещания под руководством главы ведомства Александра Бастрыкина.
По данным СК, число подростков, привлеченных к уголовной ответственности, выросло на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность к ответственности привлекли 310 взрослых, причем 248 из них втягивали детей в тяжкие и особо тяжкие преступления.
В ведомстве отметили распространение случаев привлечения подростков к диверсиям, в том числе поджогам и подрывам объектов связи, транспорта и энергетики. Еще одной проблемой Бастрыкин назвал омоложение преступности. Почти 3000 несовершеннолетних, не достигших возраста уголовной ответственности, совершили общественно опасные деяния. Более 60% из них – дети младше 14 лет. Глава СК поручил возбуждать уголовные дела по всем таким фактам для установления обстоятельств произошедшего, организаторов и подстрекателей.
Отдельное внимание на совещании уделили нападениям на учебные заведения. В суд переданы дела в отношении 12 подростков, готовивших вооруженные нападения на школы, еще пятеро привлечены к ответственности за уже совершенные атаки. Бастрыкин поручил усилить профилактическую работу и обратить внимание на изменения в поведении детей, которые могут свидетельствовать о влиянии деструктивных идей.
В октябре в СК сообщали, что в 21 регионе пресекли террористическую деятельность более 50 подростков. В 2026 г. специализированные транспортные подразделения СК направили в суды 39 уголовных дел в отношении подростков от 14 до 17 лет.
30 сентября «Ведомости» писали, что в Общественной палате предложили создать межведомственную рабочую группу по уголовным делам детей, которых неизвестные кураторы использовали для совершения преступлений вслепую. Речь идет о подростках, ставших обвиняемыми или осужденными за мошенничество и терроризм.