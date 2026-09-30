По делам обвиняемых в терроризме детей предложили создать рабочую группу

Жительница Москвы Светлана Киселева рассказала, как ее внука осудили на семь лет колонии. Подросток переехал к ней из Волгограда, поступил в московский колледж на платное место и хотел найти работу, чтобы самостоятельно оплачивать обучение. Он разместил на Avito и HeadHunter резюме, после чего с ним связался аккаунт в Telegram и предложил подработку курьером для перевозки документов и денег. Когда он понял, что его использовали, молодой человек явился в полицию с повинной, суд назначил домашний арест, рассказывает женщина. Спустя несколько месяцев его задержали в подъезде по второму эпизоду уголовного дела, при этом «жестоко избили, замотали скотчем» и увезли на машине без опознавательных знаков, после чего выбивали показания, рассказала в ОП его бабушка.