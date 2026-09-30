По делам обвиняемых в терроризме детей предложили создать рабочую группу

По делам обвиняемых в терроризме детей предложили создать рабочую группуТам хотят закрывать дела, где ребенка использовали вслепую, но с ними согласны не все
В Общественной палате (ОП) предложили создать межведомственную рабочую группу по уголовным делам детей, которых неизвестные кураторы использовали для совершения преступлений вслепую. Речь идет о подростках, ставших обвиняемыми или осужденными за мошенничество и терроризм. Такую идею на круглом столе выразил председатель комиссии по безопасности Михаил Аничкин. Его поддержала модератор встречи, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее мнению, действия кураторов с Украины или из других стран, вслепую использующих детей, напрямую связаны с дестабилизацией ситуации в России.
Своей историей поделился кадровый офицер Минобороны Кирилл Суворов. «Мы обычная российская семья», – начал он. Его сын – студент РГГУ, дочь учится в 3-м классе школы, а жена вовлечена в патриотические волонтерские движения. В августе 2026 г. у них произошла «беда»: сыну вменили два эпизода уголовного дела по ч. 4 ст.159 за мошенничество в особо крупном размере. По словам военнослужащего, его сын в переписке с неизвестным, представившимся его однокурсницей, передал доступ к «Яндекс ID» для заказа такси. После этого его аккаунт в «Госуслугах» взломали и на связь вышел якобы представитель Росфинмониторинга, рассказывает мужчина. В течение трех дней молодой человек выполнял задания – развозил деньги и документы – от кураторов, которые убедили его в том, что он работает в интересах ФСБ РФ, говорит отец.
Жительница Москвы Светлана Киселева рассказала, как ее внука осудили на семь лет колонии. Подросток переехал к ней из Волгограда, поступил в московский колледж на платное место и хотел найти работу, чтобы самостоятельно оплачивать обучение. Он разместил на Avito и HeadHunter резюме, после чего с ним связался аккаунт в Telegram и предложил подработку курьером для перевозки документов и денег. Когда он понял, что его использовали, молодой человек явился в полицию с повинной, суд назначил домашний арест, рассказывает женщина. Спустя несколько месяцев его задержали в подъезде по второму эпизоду уголовного дела, при этом «жестоко избили, замотали скотчем» и увезли на машине без опознавательных знаков, после чего выбивали показания, рассказала в ОП его бабушка.
В процессе обсуждения темы в ОП предложили ввести практику закрывать подобные дела, так как зачастую подростки не осознают значения своих действий и находятся в состоянии заблуждения. А это ведет к ст. 28 УК РФ – невиновное причинение вреда, считает бывший руководитель лаборатории психологии детского и подросткового возраста ГНЦССП им. Сербского Елена Дозорцева, работающая с такими обвиняемыми.
Основным инструментом вовлечения подростков в преступную деятельность был и остается мессенджер Telegram, рассказал в ОП старший инспектор Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ Святослав Махтюк. Преступная деятельность «достаточно хорошо» финансируется, это не разовые акции, а система с работающими украинскими колл-центрами, подчеркнул он. СК известны методики и содержание скриптов, по которым работают мошенники, говорит Махтюк. Он отметил, что у СК есть примеры расследования уголовных дел в Запорожской области, когда на освобожденных территориях были обнаружены остатки подобных колл-центров.
О том, что в 2025 г. впервые за долгое время начала расти подростковая преступность, в марте 2026 г. на коллегии МВД заявлял президент РФ Владимир Путин. Он отмечал, что молодых людей часто вовлекают в преступления умышленно. По его словам, доля тяжких и особо тяжких преступлений в структуре подростковой преступности превысила 40%, а 45% подростков совершили противоправные деяния в группе.
Уголовная ответственность в России наступает с 16 лет, но по некоторым тяжким и особо тяжким преступлениям (например, за убийство или изнасилование) – с 14 лет. Председатель СК Александр Бастрыкин неоднократно предлагал снизить возраст привлечения к уголовной ответственности до 12 лет, но эта инициатива не получила поддержки. Впрочем, в ноябре 2025 г. вступил в силу закон, по которому уголовную ответственность за диверсии можно вменить подросткам с 14 лет.
В прошлом году по подозрению в совершении диверсий на объектах транспорта в стране было задержано 300 человек, более половины из них несовершеннолетние. Об этом сообщал начальник Главного управления на транспорте МВД России Олег Калинкин в декабре 2025 г. (цитата по ТАСС). За месяц до этого вице-спикер Госдумы Ирина Яровая приводила статистику с начала проведения спецоперации в 2022 г. В России, по ее словам, было совершено 970 диверсий, а 15% от всех вовлеченных в эти действия составляют несовершеннолетние.
Как рассказала «Ведомостям» правозащитница Ева Меркачева, она знает случаи, когда уголовное дело против ребенка все же прекращают. Если психолого-психиатрическая экспертиза показывает, что человек не мог распознать обман и действовал, будучи уверенным в том, что помогает правительственным органам, то ему следует вменить статью о невиновном причинении вреда, настаивает Меркачева.
Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев в разговоре с «Ведомостями» сравнил ситуацию с подростками с делом Ларисы Долиной, которая продала квартиру под влиянием мошенников. «Было влияние или не было, но релейный шкаф, военный вертолет сгорел», – рассуждает Фадеев. Жесткая позиция правоохранительных органов обусловлена их задачей предотвращать диверсии, поясняет он. Будущая рабочая группа в ОП РФ не сможет вмешиваться в судебный процесс и следствие, отметил Фадеев.
«Ведомости» направили запрос в СК и МВД РФ, чтобы узнать позицию этих ведомств по поводу прекращения уголовных дел против подростков, использованных кураторами вслепую.