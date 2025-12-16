Случаи нападений на российские учебные заведения

Случаи нападений на российские учебные заведения16 декабря подросток атаковал школу в подмосковном Одинцове
16 декабря 15-летний ученик девятого класса напал с ножом на учащихся и сотрудников школы в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа Подмосковья. В результате происшествия погиб четвероклассник, охранник получил ранения, сам подросток задержан. О громких случаях нападения в российских образовательных учреждениях – в справке «Ведомостей».
Февраль 2014 г. Москва
3 февраля 2014 г. около полудня десятиклассник пришел с винтовкой и карабином в школу №263 в московском районе Отрадное и потребовал, чтобы охранник сопроводил его до кабинета биологии, где находились его одноклассники. По пути он ранил учителя географии, который позднее скончался. Когда в школу прибыли сотрудники полиции, стрелок открыл огонь по ним. В результате один из правоохранителей погиб, второй получил тяжелые ранения. Никто из учащихся не пострадал. Задержать подростка удалось благодаря его отцу, который уговорил сына сдаться. Год спустя суд назначил нападавшему принудительное психиатрическое лечение, а в 2016 г. это решение было признано законным Верховным судом РФ.
Октябрь 2014. Подмосковье
Вечером 20 октября 2014 г. в подмосковной Электростали 14-летний подросток явился в школу с бейсбольной битой и ножом. Как писали СМИ, восьмиклассник намеревался отомстить своим обидчикам, которые регулярно его задирали. Охранник не пустил его внутрь, что спровоцировало конфликт. Юноша нанес мужчине несколько ножевых ранений, из-за чего тот впоследствии скончался.
Март 2016 г. Приморье
Около полудня 18 марта 2016 г. 19-летний парень пришел в одну из школ города Находки (Приморский край), чтобы выяснить отношения со своей бывшей 15-летней девушкой. Отмечалось, что прежде молодой человек бил ее, а после расставания преследовал. Одна из учительниц попыталась закрыть ученицу в кабинете директора, но нападавший ворвался туда и убил ее ударом ножа, после чего покончил с собой.
Сентябрь 2017 г. Подмосковье
5 сентября 2017 г. девятиклассник пронес в школу в подмосковной Ивантеевке пневматическое ружье, кухонный топорик и самодельные взрывные устройства. Нападавший отправился на урок информатики своего класса, но из-за опоздания и внешнего вида (длинный плащ, берцы) учительница вывела его из класса. После этого подросток ударил ее топором и выстрелил в лицо из пневматики. Остальные ученики успели спрятаться в подсобном помещении, заблокировав дверь. Однако, когда нападавший начал взрывать самодельные устройства, школьники выбрались через окно со второго этажа. Две девочки и один мальчик были госпитализированы с переломами. Жертв удалось избежать. Нападавший был приговорен к семи годам и трем месяцам воспитательной колонии.
Январь 2018 г. Пермь
Утром 15 января 2018 г. двое вооруженных ножами 16-летних подростков – бывший ученик и десятиклассник – пришли в школу №127 в Перми. Они направились на урок труда 4 «Б» класса и напали на учительницу и детей. После этого один из них, как сообщалось, попытался добить пострадавших учеников, второй же решил это пресечь, в результате они порезали друг друга. Всего ранения получили десять человек, никто не погиб. Одного нападавшего приговорили к девяти годам и восьми месяцам лишения свободы, второго – к семи годам. Охранница, пропустившая подростков без пропуска, получила три года условно.
Январь 2018 г. Бурятия
19 января 2018 г. девятиклассник школы №5 в поселке Сосновый бор в пригороде Улан-Удэ напал с топором на детей и учительницу, поджег здание бутылками с зажигательной смесью, после чего попытался покончить с собой. Пострадали педагог и еще шестеро детей. 15-летний нападавший был признан невменяемым и направлен на принудительное лечение. Следователи выявили двух сообщников, они были приговорены к четырем и шести годам лишения свободы.
Апрель 2018 г. Башкирия
Утром 18 апреля 2018 г. 17-летний девятиклассник пришел на урок информатики школу №1 в Стерлитамаке с канцелярским ножом и бензином. Он ранил несколько своих одноклассников и учительницу, после чего поджег класс и попытался покончить с собой. Пострадали учительница и двое детей. В 2019 г. нападавший был отправлен на принудительное лечение.
Октябрь 2018 г. Крым
17 октября 2018 г. 18-летний студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа в Крыму привел в действие самодельное взрывное устройство, начиненное металлическими поражающими элементами, в столовой учебного заведения. После этого он начал стрелять по людям, а затем совершил самоубийство. Жертвами атаки стали 20 человек, около 50 получили ранения. Как отмечали СМИ, стрелок планировал нападение с января 2017 г., при этом за месяц до массового убийства он успешно прошел проверку у психиатра и получил разрешение на хранение оружия.
Май 2019 г. Саратовская область
Утром 28 мая 2019 г. 15-летний семиклассник школы №4 в Вольске Саратовской области бросил две бутылки с зажигательной смесью в учеников и учительницу (обе не загорелись), после чего ударил 12-летнюю девочку топором и скрылся. Через час он был задержан у себя дома, в 2020 г. суд приговорил его к семи годам воспитательной колонии.
Ноябрь 2019 г. Амурская область
Утром 14 ноября 2019 г. 19-летний студент Амурского колледжа строительства и ЖКХ открыл огонь из ружья по людям на втором этаже, убив одного и ранив троих. Рядом со школой находились сотрудники ГИБДД, которые ответным огнем ранили нападавшего, после чего тот покончил с собой.
Май 2021 г. Казань
Утром 11 мая 2021 г. 19-летний бывший ученик казанской школы №175 ворвался в школу с охотничьим ружьем и сразу же открыл огонь. Лицензию на оружие он получил в апреле, в том же месяце был отчислен из школы. Охранник успел нажать тревожную кнопку, но в одном из классов педагог не успела вовремя среагировать. В результате стрельбы погибли девять человек – два преподавателя и семь учеников, сам нападавший был задержан. Перед нападением стрелок заявил о своих планах в Telegram. В 2023 г. он был приговорен к пожизненному лишению свободы.
Сентябрь 2021 г. Пермь
Утром 20 сентября 2021 г. студент-первокурсник юридического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) открыл стрельбу из ружья по людям внутри кампуса и автомобилям снаружи. Он убил шесть человек, ранил 20, еще 37 получили травмы, прыгая из окон зданий. Оказавшийся на месте происшествия полицейский смог тяжело ранить стрелка: впоследствии ему ампутировали части ноги. Нападавший не смог внятно объяснить свои мотивы, он был признан вменяемым и приговорен к пожизненному заключению.
Сентябрь 2022 г. Ижевск
Утром 26 сентября 2022 г. мужчина 1988 г. рождения ворвался в школу №88 Ижевска (он ее окончил в 2005 г.) с двумя переделанными под боевое оружие травматическими пистолетами и большим количеством патронов. В результате нападения погибли 18 человек, включая 11 детей. Сам злоумышленник покончил с собой. Он стоял на учете в психоневрологическом диспансере, оружие приобрел нелегально.
Декабрь 2023 г. Брянск
Утром 7 декабря 2023 г. 14-летняя восьмиклассница гимназии №5 в Брянске принесла на урок биологии отцовское ружье и нож. В результате трагедии погибла сама стрелявшая и ее одноклассница. Отец нападавшей был приговорен к одному году и восьми месяцам исправительных работ по статье о небрежном хранении оружия.
Сентябрь 2024 г. Иркутская область
23 сентября 2024 г. 13-летний ученик школы поселка Балаганск Иркутской области атаковал ножом одноклассников в раздевалке перед уроком физкультуры. Трое учеников были легко ранены, благодаря действиям педагога удалось избежать более тяжелых последствий. Отмечалось, что нападавший на профилактических учетах не состоял, каких-либо сигналов о неблагополучии не было.