Случаи нападений на российские учебные заведения

Утром 11 мая 2021 г. 19-летний бывший ученик казанской школы №175 ворвался в школу с охотничьим ружьем и сразу же открыл огонь. Лицензию на оружие он получил в апреле, в том же месяце был отчислен из школы. Охранник успел нажать тревожную кнопку, но в одном из классов педагог не успела вовремя среагировать. В результате стрельбы погибли девять человек – два преподавателя и семь учеников, сам нападавший был задержан. Перед нападением стрелок заявил о своих планах в Telegram. В 2023 г. он был приговорен к пожизненному лишению свободы.