Стрельба в школе Ижевска. Главное

Трагедию в Ижевске прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее «бесчеловечным террористическим актом» и предположил, что стрелок может принадлежать к неофашистской организации. Он добавил, что глава государства Владимир Путин соболезнует всем, кто потерял своих близких и детей в этой трагедии, а также желает скорейшего выздоровления раненным в результате стрельбы. По словам Пескова, Путин уже провел телефонные разговоры с главой Удмуртии, главой Минпросвещения, а также с вице-премьером Татьяной Голиковой и министром здравоохранения Михаилом Мурашко.