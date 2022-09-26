Стрельба в школе Ижевска. Главное

Стрельба в школе Ижевска. ГлавноеПогибли 15 человек, еще 24 пострадали
Утром 26 сентября в школе № 88 Ижевска произошла стрельба. Об этом сперва сообщили местные СМИ и некоторые Telegram-каналы, позже информацию подтвердили в управлении МВД по Удмуртской Республике.
Неизвестный мужчина ворвался в класс во время урока и открыл стрельбу. Уточнялось, что в результате нападения погиб охранник, а также четверо школьников получили ранения. Позже в МВД рассказали о смерти шестерых человек — жертвами стали трое детей и столько же взрослых. По последним данным СК, погибли в результате трагедии 15 человек, в том числе 11 детей и четверо взрослых, 24 человека получили ранения разной степени тяжести.
В регион была направлена заместитель директора департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Юлия Костыряченко. Позже в регион выехал и глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Кроме того, на месте происшествия находятся глава Удмуртии Александр Бречалов и министр образования и науки региона Светлана Болотникова.
По информации Бречалова на 11 мск, нападавший покончил с собой. Следственный комитет РФ также подтвердил эти данные. На тот момент личность стрелка так и не была установлена. Отмечалось, что на нем были черная майка с нацистской символикой и балаклава.
Имя нападавшего назвали спустя два часа. Как выяснили следователи, стрельбу в школе устроил выпускник учебного заведения Артем Казанцев, родившийся в Ижевске в 1988 г. При себе у стрелка были два травматических пистолета, переделанных под боевые, и большое количество патронов. В Росгвардии рассказали ТАСС, что Казанцев не стоял на учете как владелец оружия.
Дело передали в центральный аппарат СК РФ по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина. В результате стрельбы в школе было возбуждено уголовное дело по нескольким подпунктам ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение и ношение огнестрельного оружия).
После раскрытия личности нападавшего следователи приступили к обыску в его доме. В СК хотят проверить его взгляды и окружение. В частности, речь идет о приверженности нацистской идеологии, уточнили в ведомстве. Глава Удмуртии сообщил, что Казанцев находился на учете в психоневрологическом диспансере.
Трагедию в Ижевске прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее «бесчеловечным террористическим актом» и предположил, что стрелок может принадлежать к неофашистской организации. Он добавил, что глава государства Владимир Путин соболезнует всем, кто потерял своих близких и детей в этой трагедии, а также желает скорейшего выздоровления раненным в результате стрельбы. По словам Пескова, Путин уже провел телефонные разговоры с главой Удмуртии, главой Минпросвещения, а также с вице-премьером Татьяной Голиковой и министром здравоохранения Михаилом Мурашко.