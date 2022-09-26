В Ижевске в школе №88 произошла стрельба
В Ижевске в школе №88 на Пушкинской улице произошла стрельба, пишет Telegram-канал «112» и портал Udm-info со ссылкой на очевидцев. По предварительным данным, есть раненые. Стрельбу также подтвердили ТАСС в МВД, количество жертв уточняется.
По данным канала, стрельба началась во время урока. Неизвестный мужчина в черной одежде ворвался в класс и открыл стрельбу по детям. В результате стрельбы погиб охранник. Ещё четверо детей пострадали. У троих огнестрельные ранения, у одного ребенка колото-резаное, отмечает «112».
Позже Бречалов сообщил, что стрелок покончил с собой. Есть также пострадавшие среди детей, их количество сейчас выясняют правоохранительные органы.
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