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В Ижевске в школе №88 произошла стрельба

Ведомости

В Ижевске в школе №88 на Пушкинской улице произошла стрельба, пишет Telegram-канал «112» и портал Udm-info со ссылкой на очевидцев. По предварительным данным, есть раненые. Стрельбу также подтвердили ТАСС в МВД, количество жертв уточняется.

По данным канала, стрельба началась во время урока. Неизвестный мужчина в черной одежде ворвался в класс и открыл стрельбу по детям. В результате стрельбы погиб охранник. Ещё четверо детей пострадали. У троих огнестрельные ранения, у одного ребенка колото-резаное, отмечает «112».

Как пишет Telegram-канал Baza, у школы в настоящее время находятся полиция и Росгвардия. Стрелок еще не задержан, в учебном заведении слышна стрельба. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что прибыл на место происшествия. Позже Mash уточнил, что количество жертв увеличилось до десяти человек.

Позже Бречалов сообщил, что стрелок покончил с собой. Есть также пострадавшие среди детей, их количество сейчас выясняют правоохранительные органы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных