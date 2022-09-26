В Ижевске в школе №88 произошла стрельба

Как пишет Telegram-канал Baza, у школы в настоящее время находятся полиция и Росгвардия. Стрелок еще не задержан, в учебном заведении слышна стрельба. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что прибыл на место происшествия. Позже Mash уточнил, что количество жертв увеличилось до десяти человек.