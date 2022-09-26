В Кремле назвали «бесчеловечным терактом» стрельбу в школе в Ижевске
Президент России Владимир Путин глубоко скорбит в связи с бесчеловечным терактом, который произошел в школе № 88 в Ижевске, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент глубоко скорбит в связи с гибелью людей и детей в школе, где произошел террористический акт лицом, которое судя по всему принадлежит неофашистской организации или группировке», — отметил представитель Кремля.
По словам Пескова, президент уже провел телефонные разговоры с руководителем региона Александром Бречаловым, вице-премьером Татьяной Голиковой, с министром здравоохранения Михаилом Мурашко, с а также министром образования Сергеем Кравцовым, который сейчас уже направляется в Ижевск.
«Даны все необходимые поручения. Отправлены самолеты МЧС в Ижевск, с группами врачей, с психологами, с нейрохирургами, другими специалистами. Будут решаться все необходимые социальные вопросы», — подчеркнул пресс-секретарь.
О начавшейся стрельбе в ижевской школе стало известно утром 26 сентября. Во время урока неизвестный мужчина ворвался в класс и открыл стрельбу по детям. Директору школы удалось спрятаться с раненым подростком в кабинете.
После этого СК сообщил о том, что в ходе стрельбы 13 человек погибли, еще 21 человек пострадал. Среди погибших шестеро взрослых, а также семеро несовершеннолетних, ранено 14 детей и 7 взрослых. Помимо этого следователи установили личность стрелявшего: им оказался Артем Казанцев — уроженец Ижевска, выпускник этой школы 1988 года рождения.
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