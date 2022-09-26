В Кремле назвали «бесчеловечным терактом» стрельбу в школе в Ижевске

После этого СК сообщил о том, что в ходе стрельбы 13 человек погибли, еще 21 человек пострадал. Среди погибших шестеро взрослых, а также семеро несовершеннолетних, ранено 14 детей и 7 взрослых. Помимо этого следователи установили личность стрелявшего: им оказался Артем Казанцев — уроженец Ижевска, выпускник этой школы 1988 года рождения.