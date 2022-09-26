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Общество

В Кремле назвали «бесчеловечным терактом» стрельбу в школе в Ижевске

Ведомости

Президент России Владимир Путин глубоко скорбит в связи с бесчеловечным терактом, который произошел в школе № 88 в Ижевске, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент глубоко скорбит в связи с гибелью людей и детей в школе, где произошел террористический акт лицом, которое судя по всему принадлежит неофашистской организации или группировке», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, президент уже провел телефонные разговоры с руководителем региона Александром Бречаловым, вице-премьером Татьяной Голиковой, с министром здравоохранения Михаилом Мурашко, с а также министром образования Сергеем Кравцовым, который сейчас уже направляется в Ижевск.

«Даны все необходимые поручения. Отправлены самолеты МЧС в Ижевск, с группами врачей, с психологами, с нейрохирургами, другими специалистами. Будут решаться все необходимые социальные вопросы», — подчеркнул пресс-секретарь.

О начавшейся стрельбе в ижевской школе стало известно утром 26 сентября. Во время урока неизвестный мужчина ворвался в класс и открыл стрельбу по детям. Директору школы удалось спрятаться с раненым подростком в кабинете.

После этого СК сообщил о том, что в ходе стрельбы 13 человек погибли, еще 21 человек пострадал. Среди погибших шестеро взрослых, а также семеро несовершеннолетних, ранено 14 детей и 7 взрослых. Помимо этого следователи установили личность стрелявшего: им оказался Артем Казанцев — уроженец Ижевска, выпускник этой школы 1988 года рождения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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