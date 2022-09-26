Следователи установили личность напавшего на школу в Ижевске
Следователи СК установили личность напавшего на школу №88 в Ижевске, им оказался ее выпускник 1988 года рождения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Следователями СК установлена личность напавшего на школу в Ижевске. Это Артем Казанцев, 1988 года рождения, уроженец Ижевска, выпускник этой школы», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в настоящее время проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии. Следователи уже проводят обыск по месту его жительства, изучают личность нападавшего, его взгляды и окружение.
О начавшейся стрельбе в ижевской школе стало известно утром 26 сентября. Во время урока неизвестный мужчина ворвался в класс и открыл стрельбу по детям. Директору школы удалось спрятаться с раненым подростком в кабинете.
После этого СК сообщил о том, что в ходе стрельбы 13 человек погибли, еще 21 человек пострадал. Среди погибших шестеро взрослых, а также семеро несовершеннолетних, ранено 14 детей и 7 взрослых.
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