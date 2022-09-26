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Следователи установили личность напавшего на школу в Ижевске

Ведомости

Следователи СК установили личность напавшего на школу №88 в Ижевске, им оказался ее выпускник 1988 года рождения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Следователями СК установлена личность напавшего на школу в Ижевске. Это Артем Казанцев, 1988 года рождения, уроженец Ижевска, выпускник этой школы», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии. Следователи уже проводят обыск по месту его жительства, изучают личность нападавшего, его взгляды и окружение.

О начавшейся стрельбе в ижевской школе стало известно утром 26 сентября. Во время урока неизвестный мужчина ворвался в класс и открыл стрельбу по детям. Директору школы удалось спрятаться с раненым подростком в кабинете.

После этого СК сообщил о том, что в ходе стрельбы 13 человек погибли, еще 21 человек пострадал. Среди погибших шестеро взрослых, а также семеро несовершеннолетних, ранено 14 детей и 7 взрослых.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных