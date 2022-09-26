СК сообщил о 13 погибших при стрельбе в ижевской школе
13 человек погибли в ходе стрельбы в ижевской школе №88 на Пушкинской улице, еще 21 человек пострадал, об этом сообщили в Следственном комитете.
«По предварительным данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе шестеро взрослых, а также семеро несовершеннолетних, ранено 14 детей и 7 взрослых. Информация по погибшим и раненым уточняется», — сказано в сообщении.
Ранее в ведомстве сообщали о девяти погибших, среди которых было пятеро погибших. Тогда же в СК уточнили, что нападавший покончил с собой. Его личность в настоящее время уточняется. Он не имел при себе документов, был одет в черную одежду с нацистской символикой и в балаклаву. Стрелявший был вооружен двумя пистолетами и большим запасом патронов, следует из опубликованного СК видео.
О начавшейся стрельбе в ижевской школе стало известно из Telegram-канала 112. По его информации, утром во время урока неизвестный мужчина ворвался в класс и открыл стрельбу по детям. Директору школы удалось спрятаться с раненым подростком в кабинете.
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