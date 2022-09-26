СК сообщил о 13 погибших при стрельбе в ижевской школе

Ранее в ведомстве сообщали о девяти погибших, среди которых было пятеро погибших. Тогда же в СК уточнили, что нападавший покончил с собой. Его личность в настоящее время уточняется. Он не имел при себе документов, был одет в черную одежду с нацистской символикой и в балаклаву. Стрелявший был вооружен двумя пистолетами и большим запасом патронов, следует из опубликованного СК видео.