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СК сообщил о 13 погибших при стрельбе в ижевской школе

Ведомости

13 человек погибли в ходе стрельбы в ижевской школе №88 на Пушкинской улице, еще 21 человек пострадал, об этом сообщили в Следственном комитете.

«По предварительным данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе шестеро взрослых, а также семеро несовершеннолетних, ранено 14 детей и 7 взрослых. Информация по погибшим и раненым уточняется», — сказано в сообщении.

Ранее в ведомстве сообщали о девяти погибших, среди которых было пятеро погибших. Тогда же в СК уточнили, что нападавший покончил с собой. Его личность в настоящее время уточняется. Он не имел при себе документов, был одет в черную одежду с нацистской символикой и в балаклаву. Стрелявший был вооружен двумя пистолетами и большим запасом патронов, следует из опубликованного СК видео.

О начавшейся стрельбе в ижевской школе стало известно из Telegram-канала 112. По его информации, утром во время урока неизвестный мужчина ворвался в класс и открыл стрельбу по детям. Директору школы удалось спрятаться с раненым подростком в кабинете.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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