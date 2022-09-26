Газета
Общество

МВД: шесть человек погибли и 20 пострадали в результате стрельбы в ижевской школе

Ведомости

Шесть человек погибли и 20 получили травмы в ходе стрельбы в ижевской школе №88 на Пушкинской улице, об этом сообщили в МВД по Удмуртской области.

«На данный момент известно о 6 погибших и около 20 пострадавших от его действий. Информация уточняется», — сказано в сообщении. Также в ведомстве сообщили об обнаружении тела мужчины, который открыл стрельбу.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщал, что подозреваемый покончил с собой. Его личность до сих пор не установлена, подчеркнул он.

Ранее в Telegram-канале 112 сообщалось, что среди погибших — трое детей 10, 11 и 15 лет и трое взрослых, среди которых был охранник. Его смерть подтвердил Бречалов.

По данным 112, стрельба началась во время урока, неизвестный мужчина в черной одежде ворвался в класс и открыл стрельбу по детям. Директору школы удалось спрятаться с раненым подростком в кабинете. Стрелявший был вооружен двумя травматическими пистолетами, которые он переделал под стрельбу боевыми патронами, об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

К настоящему моменту эвакуация учеников и преподавателей почти завершена, сообщил Бречалов. На месте работают представители ФСБ, Росгвардия, Следственный комитет.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных