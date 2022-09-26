МВД: шесть человек погибли и 20 пострадали в результате стрельбы в ижевской школе

По данным 112, стрельба началась во время урока, неизвестный мужчина в черной одежде ворвался в класс и открыл стрельбу по детям. Директору школы удалось спрятаться с раненым подростком в кабинете. Стрелявший был вооружен двумя травматическими пистолетами, которые он переделал под стрельбу боевыми патронами, об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.