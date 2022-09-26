МВД: шесть человек погибли и 20 пострадали в результате стрельбы в ижевской школе
Шесть человек погибли и 20 получили травмы в ходе стрельбы в ижевской школе №88 на Пушкинской улице, об этом сообщили в МВД по Удмуртской области.
«На данный момент известно о 6 погибших и около 20 пострадавших от его действий. Информация уточняется», — сказано в сообщении. Также в ведомстве сообщили об обнаружении тела мужчины, который открыл стрельбу.
Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщал, что подозреваемый покончил с собой. Его личность до сих пор не установлена, подчеркнул он.
Ранее в Telegram-канале 112 сообщалось, что среди погибших — трое детей 10, 11 и 15 лет и трое взрослых, среди которых был охранник. Его смерть подтвердил Бречалов.
По данным 112, стрельба началась во время урока, неизвестный мужчина в черной одежде ворвался в класс и открыл стрельбу по детям. Директору школы удалось спрятаться с раненым подростком в кабинете. Стрелявший был вооружен двумя травматическими пистолетами, которые он переделал под стрельбу боевыми патронами, об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
К настоящему моменту эвакуация учеников и преподавателей почти завершена, сообщил Бречалов. На месте работают представители ФСБ, Росгвардия, Следственный комитет.
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