Что известно о нападении подростка на школу в Одинцове

Что известно о нападении подростка на школу в ОдинцовеПогиб ребенок, ранен охранник
Утром 16 декабря вооруженный ножом подросток напал на школьников Успенской СОШ в подмосковном поселке Горки-2 (входит в Одинцово). В результате атаки погиб один из учеников, ранен охранник.
Погибший – ученик четвертого класса. Подросток ударил его ножом на лестнице.
Нападавший задержан, им оказался 15-летний ученик девятого класса. Атакуя охранника, он также использовал перцовый баллончик. Это видно на видео, которое снимал подросток при нападении.
Нападавший подросток мог придерживаться националистических взглядов. На фотографиях, сделанных им перед атакой на школу, видна символика ультраправых движений, а также антисемитские надписи на шлеме. Среди прочих надписей – отсылка к массовому убийству в США в 2022 г. и террористу Брентону Тарранту, устроившему стрельбу в Новой Зеландии в 2019 г. Таррант также снимал свое нападение от первого лица.
Главное следственное управление СК России по Московской области возбудило уголовное дело об убийстве и покушении на убийство (ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ). По статье за убийство ребенка предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Расследование уголовного дела взяла под контроль прокуратура Московской области.
Детский омбудсмен по Московской области Ксения Мишонова заявила, что помощь и поддержка детям и взрослым будет оказана. Сейчас мотивы этого преступления выясняет следствие, она призвала воздержаться от публикации неподтвержденных данных.
Telegram-каналы опубликовали фотографию нападавшего, которую он сделал после убийства одного из учеников. На его футболке видна надпись No Lives Matter («Ничьи жизни не имеют значения»). Это название организации, выступающей за насилие, терроризм и уничтожение человечества. Название является отсылкой к движению Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»).