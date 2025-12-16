Что известно о нападении подростка на школу в Одинцове

Нападавший подросток мог придерживаться националистических взглядов. На фотографиях, сделанных им перед атакой на школу, видна символика ультраправых движений, а также антисемитские надписи на шлеме. Среди прочих надписей – отсылка к массовому убийству в США в 2022 г. и террористу Брентону Тарранту, устроившему стрельбу в Новой Зеландии в 2019 г. Таррант также снимал свое нападение от первого лица.