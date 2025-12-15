Что известно о нападении девятиклассника на учительницу в Санкт-Петербурге

До этого нападения в школах фиксировались и в других регионах. 17 апреля в Подмосковье школьник ударил учителя молотком во время урока. Педагог тогда стояла спиной к классу и писала задание на доске. 11 марта в Нижнем Новгороде было возбуждено уголовное дело после нападения школьника с ножом на одноклассников – пострадавшие были госпитализированы, угрозы их жизни не было. В январе было предотвращено нападение учащегося на школу в подмосковном Реутове, а в сентябре 2024 г. ученик школы в Челябинске напал на детей и педагогов с молотком, несколько человек тогда получили травмы.