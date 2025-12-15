Что известно о нападении девятиклассника на учительницу в Санкт-Петербурге

Что известно о нападении девятиклассника на учительницу в Санкт-ПетербургеСК возбудил дело о покушении на убийство
В Санкт-Петербурге девятиклассник напал с ножом на учительницу в школе на улице Белорусской. Педагог госпитализирована, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
По данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сообщение о происшествии поступило в полицию Красногвардейского района в 7:09 мск. Несовершеннолетний пришел в школу с ножом и ранил 29-летнюю учительницу.
«Причиной инцидента, по предварительным данным, послужило выставление плохой оценки», – отметило ведомство.
ТАСС со ссылкой на источник уточняет, что ученик по договоренности пришел к учительнице рано утром для исправления контрольной работы. Когда педагог отвернулась, он ударил ее ножом. В момент нападения в помещении, по этим данным, других людей не было.
После инцидента школьник попытался совершить суицид, однако его действия были пресечены сотрудниками полиции.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ – покушение на убийство. По информации следствия, подросток нанес учительнице не менее трех ножевых ударов.
До этого нападения в школах фиксировались и в других регионах. 17 апреля в Подмосковье школьник ударил учителя молотком во время урока. Педагог тогда стояла спиной к классу и писала задание на доске. 11 марта в Нижнем Новгороде было возбуждено уголовное дело после нападения школьника с ножом на одноклассников – пострадавшие были госпитализированы, угрозы их жизни не было. В январе было предотвращено нападение учащегося на школу в подмосковном Реутове, а в сентябре 2024 г. ученик школы в Челябинске напал на детей и педагогов с молотком, несколько человек тогда получили травмы.