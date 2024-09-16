В Челябинске школьник напал с молотком на учеников и педагогов

По данным Baza, пострадали как минимум три ребенка. Один их них находится в тяжелом состоянии в реанимации, утверждает Telegram-канал. Shot пишет, что задержан 13-летний школьник. По информации ресурса, инцидент произошел около 9:00 по местному времени (7:00 мск). «КП-Челябинск» уточняет, что школьник напал на филиал коррекционной школы на улице Барбоса. Источник издания утверждает, что помимо молотка ученик якобы также принес с собой нож.