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В Челябинске школьник напал с молотком на учеников и педагогов

Предварительно, пострадали четыре человека
Ведомости

Ученик школы №68 в Челябинске пронес в учебное заведение молоток и напал на других детей и педагогов. Есть пострадавшие, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем Telegram-канале. 

«Школьник напал на других учеников и педагогов. Есть пострадавшие. Они госпитализированы, оказывается вся необходимая медицинская помощь», – написал он. 

Другие подробности, включая мотив ученика, не приводятся. В каком классе учится школьник, также не уточняется.

На месте работают правоохранители, ведется следствие. В частности, выясняется, как школьник пронес молоток и почему на это не обратила внимание охрана. Текслер призвал разобраться в ситуации правоохранительным органам, министерству образования, администрации города и уполномоченному по правам ребенка. 

Также губернатор поручил провести «провести проверки во всех образовательных организациях».

По данным Baza, пострадали как минимум три ребенка. Один их них находится в тяжелом состоянии в реанимации, утверждает Telegram-канал. Shot пишет, что задержан 13-летний школьник. По информации ресурса, инцидент произошел около 9:00 по местному времени (7:00 мск). «КП-Челябинск» уточняет, что школьник напал на филиал коррекционной школы на улице Барбоса. Источник издания утверждает, что помимо молотка ученик якобы также принес с собой нож.

Уполномоченная по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова сообщила о четырех пострадавших, передает местный портал 74.ru. Она подчеркнула, что дети получают медпомощь.

Предыдущее громкое нападение на школу произошло в Брянске в декабре 2023 г. Тогда стрельбу устроила ученица восьмого класса. В результате два человека погибли, в том числе сама стрелявшая (она покончила жизнь самоубийством), еще пятеро пострадали. Выяснилось, что школьница пронесла в школу охотничье ружье «Бекас-3», принадлежащее ее отцу Дмитрию Афанаскину. Оружие было спрятано в тубусе. 

Афанаскину вменяется небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем смерть двух лиц (ч. 2 ст. 224 УК РФ), и доведении до самоубийства в отношении несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 110 УК РФ). Изначально суд отправил его в СИЗО, но позже смягчил меру пресечения на запрет определенных действий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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