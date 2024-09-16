В Челябинске школьник напал с молотком на учеников и педагогов

В Челябинске школьник напал с молотком на учеников и педагоговПредварительно, пострадали четыре человека
Ученик школы №68 в Челябинске пронес в учебное заведение молоток и напал на других детей и педагогов. Есть пострадавшие, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем Telegram-канале.
«Школьник напал на других учеников и педагогов. Есть пострадавшие. Они госпитализированы, оказывается вся необходимая медицинская помощь», – написал он.
Другие подробности, включая мотив ученика, не приводятся. В каком классе учится школьник, также не уточняется.
На месте работают правоохранители, ведется следствие. В частности, выясняется, как школьник пронес молоток и почему на это не обратила внимание охрана. Текслер призвал разобраться в ситуации правоохранительным органам, министерству образования, администрации города и уполномоченному по правам ребенка.
Также губернатор поручил провести «провести проверки во всех образовательных организациях».
По данным Baza, пострадали как минимум три ребенка. Один их них находится в тяжелом состоянии в реанимации, утверждает Telegram-канал. Shot пишет, что задержан 13-летний школьник. По информации ресурса, инцидент произошел около 9:00 по местному времени (7:00 мск). «КП-Челябинск» уточняет, что школьник напал на филиал коррекционной школы на улице Барбоса. Источник издания утверждает, что помимо молотка ученик якобы также принес с собой нож.
Уполномоченная по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова сообщила о четырех пострадавших, передает местный портал 74.ru. Она подчеркнула, что дети получают медпомощь.
Предыдущее громкое нападение на школу произошло в Брянске в декабре 2023 г. Тогда стрельбу устроила ученица восьмого класса. В результате два человека погибли, в том числе сама стрелявшая (она покончила жизнь самоубийством), еще пятеро пострадали. Выяснилось, что школьница пронесла в школу охотничье ружье «Бекас-3», принадлежащее ее отцу Дмитрию Афанаскину. Оружие было спрятано в тубусе.
Афанаскину вменяется небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем смерть двух лиц (ч. 2 ст. 224 УК РФ), и доведении до самоубийства в отношении несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 110 УК РФ). Изначально суд отправил его в СИЗО, но позже смягчил меру пресечения на запрет определенных действий.