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Лавров провел переговоры с главой МИД Японии в Атланте

Анна Суслова
Михаил Синицын / ТАСС
Михаил Синицын / ТАСС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с японским коллегой Тосимицу Мотэги на полях совещания министров иностранных дел «Группы двадцати» (СМИД G20) в Атланте. Об этом сообщил ТАСС.

Последний раз Лавров и Мотэги встречались в сентябре 2021 г. на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Тогда Лавров поздравил японскую сторону с проведением Олимпийских игр в Токио.

30 октября Лавров прибыл в Атланту для участия в совещании глав МИД «Большой двадцатки». Мероприятие проходит 30–31 октября и станет ключевым событием перед саммитом лидеров «двадцатки» в Майами 14–15 декабря.

В мае «Ведомости» писали, что министры иностранных дел России и Японии могут провести личную встречу. О таких планах рассказал депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки. По его словам, тему поднял замминистра иностранных дел России Андрей Руденко, предложивший подумать о встрече во время конференции министров иностранных дел АСЕАН в Маниле в июле 2026 г., но тогда политики только поздоровались.