Лавров провел переговоры с главой МИД Японии в Атланте

В мае «Ведомости» писали, что министры иностранных дел России и Японии могут провести личную встречу. О таких планах рассказал депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки. По его словам, тему поднял замминистра иностранных дел России Андрей Руденко, предложивший подумать о встрече во время конференции министров иностранных дел АСЕАН в Маниле в июле 2026 г., но тогда политики только поздоровались.