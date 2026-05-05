РФ и Япония вскоре встретятся на высоком уровне, допустили представители стран

24 апреля Мотэги вспоминал, как в декабре 2019 г. (он был первый раз на посту министра в 2019–2021 гг., а затем вернулся в 2025 г.) он посетил Москву, где состоялись его продолжительные переговоры с Лавровым. «Мы, конечно, пили водку, но пили и японский виски и обсудили множество вопросов. Я считаю, что между нами сложились доверительные отношения», – говорил он тогда (цитата по «РИА Новости»). Ранее японский министр говорил, что он скучает по общению с Лавровым.