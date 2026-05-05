РФ и Япония вскоре встретятся на высоком уровне, допустили представители стран

РФ и Япония вскоре встретятся на высоком уровне, допустили представители странЗахарова допустила такую возможность в разговоре с «Ведомостями»
Министры иностранных дел России Сергей Лавров и Японии Тосимицу Мотэги вскоре могут провести первую с 2021 г. личную встречу. О наличии таких планов «Ведомостям» рассказал находящийся с визитом в России депутат верхней палаты парламента Японии от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Мунэо Судзуки. Встреч двух руководителей внешнеполитических ведомств России и Японии не было с 2021 г. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что официальных запросов со стороны Токио пока не было, при этом не стала исключать такую возможность.
По словам Судзуки, эту тему поднял во время разговора замминистра иностранных дел России Андрей Руденко. «Было предложение, чтобы подумать: а почему бы не провести встречу [Лаврова и Мотэги] во время конференции министров иностранных дел АСЕАН в Маниле? И я думаю, что это очень хорошее предложение», – сказал депутат. Речь идет о конференции, которая состоится в июле 2026 г.
«Ведомости» попросили прокомментировать эту информацию официального представителя МИДа Марию Захарову. «Прежде всего, хотели бы отметить, что со стороны официального Токио обращения об организации российско-японских встреч высокого уровня «на полях» международных мероприятий не поступало. Разумеется, если мы получим такое обращение, оно будет должным образом рассмотрено», – говорится в ее ответе. По мнению Захаровой, до этого «давать какие-либо комментарии по данному вопросу, включая возможную повестку дня, не имеет смысла». «Еще раз подтверждаем, что путь к возобновлению полноценного межгосударственного диалога откроется в случае, если японское руководство не на словах, а на деле откажется от нынешнего враждебного курса в отношении нашей страны и подтвердит это конкретными делами», – сказала Захарова.
По возвращении в Японию Судзуки пообещал передать напрямую слова российской стороны министру Мотэги. «Он сейчас находится в международной поездке и вернется скоро, возможно, даже завтра, скорее всего. И 7 мая я собираюсь, соответственно, рассказать ему об этом обязательно», – сказал Судзуки.
По словам японского парламентария, выполняющего роль посредника между странами, у которых почти полностью прекратились политические контакты с 2022 г., встрече Лаврова и Мотэги должен предшествовать телефонный разговор.
В пресс-релизе МИД России по итогам встречи Руденко и Судзуки говорилось, что тому с российской стороны «были изложены принципиальные оценки нынешнего состояния двусторонних отношений с Японией, которые стараниями Токио отброшены на десятилетия назад». Там говорится, что «для возобновления межгосударственных контактов требуется подкрепленный предметными мерами отказ японских властей от враждебного антироссийского курса».
24 апреля Мотэги вспоминал, как в декабре 2019 г. (он был первый раз на посту министра в 2019–2021 гг., а затем вернулся в 2025 г.) он посетил Москву, где состоялись его продолжительные переговоры с Лавровым. «Мы, конечно, пили водку, но пили и японский виски и обсудили множество вопросов. Я считаю, что между нами сложились доверительные отношения», – говорил он тогда (цитата по «РИА Новости»). Ранее японский министр говорил, что он скучает по общению с Лавровым.