Зачем посланник Японии приехал в Россию второй раз за полгода

Путин вспоминал о документе 1956 г. в одном из последних своих выступлений на тему отношений с Японией, отвечая на вопрос на заседании клуба «Валдай» в Сочи в 2024 г. «По просьбе японской стороны мы вернулись к этой декларации, возобновили диалог. Да, все непросто, но в целом мы слышали партнеров, думали о том, как и что выстроить на базе этой декларации 1956 г. Потом вдруг Япония взяла и ввела против нас санкции, да еще записала в список угроз <...> В чем мы Японии угрожаем-то? Да еще санкции ввели. Мы чего вам плохого-то сделали? Вы зачем это сделали-то? Потому что получили команду из Вашингтона?» – сетовал тогда российский лидер. Следом Путин заверял, что Россия готова «выстраивать отношения с Японией и на следующие пять лет, и на следующие 50», так как она «наш естественный партнер». «Сделайте выводы для себя, и мы не будем здесь дурака валять, дурачиться, отталкиваться, вам что-то в вину ставить», – говорил Путин.