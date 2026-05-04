Зачем посланник Японии приехал в Россию второй раз за полгода

Зачем посланник Японии приехал в Россию второй раз за полгодаВ Токио растет запрос на сотрудничество, но этим повестка депутата не исчерпывается
Депутат верхней палаты парламента Японии от правящей либерально-демократической партии (ЛДП) Мунэо Судзуки 3 мая прибыл в Россию с визитом, который продлится три дня. Этот 78-летний политик давно занимается темой отношений двух стран и сейчас, как и в ходе предыдущего своего визита в декабре 2025 г., выступит посредником между властями государств. Их отношения резко ухудшились после начала российской военной операции на Украине в феврале 2022 г., а политический диалог с тех пор был практически полностью заморожен.
Судзуки донесет до своих собеседников в Москве, которыми, как он надеялся до начала поездки, снова станут два заместителя министра иностранных дел, Андрей Руденко и Михаил Галузин (ранее был послом в Токио), а также вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, точку зрения премьер-министра Японии от ЛДП Санаэ Такаити. Прошлый раз ее устное послание, которое она направила президенту России Владимиру Путина, как писали японские СМИ, включало в себя два пункта: Токио по-прежнему считает важными отношения с Москвой и в Японии ждут скорого прекращения огня на Украине.
В Россию японский парламентарий на этот раз прибыл рейсом через Пекин, несмотря на то что с Китаем при Такаити-премьере дипломатические отношения у Японии складываются пока тяжело (она допускала военный сценарий вокруг Тайваня). Он видит свою миссию в том, чтобы попробовать вернуть отношения стран на тот уровень, что существовал между убитым в 2022 г. экс-премьером Синдзо Абэ (крестный отец Такаити в политике) и Путиным.
1 мая в МИД России подтвердили визит Судзуки, отметив, что аспекты его программы находились еще в проработке. ТАСС пишет, что в повестке новых переговоров Судзуки будут вопросы сотрудничества стран по энергетическому и гуманитарному аспектам.
Судзуки уверен, что «сейчас отношения [Москвы и Токио] находятся в самом худшем состоянии с момента окончания Второй мировой войны». Политик также поднимает регулярно в России тему возможности восстановления безвизовых поездок на Южные Курилы для тех японцев, у кого там похоронены предки (Москва прекратила выполнение соответствующего соглашения, тоже оставшегося в наследство от эпохи Абэ-премьера, в марте 2022 г.).
Накануне Судзуки напоминал, что в 2026 г. исполняется 70 лет с момента подписания московской декларации, которая официально прекратила состояние войны между странами, пишет Nikkan Sports. Стороны затем долго обсуждали условия так и не заключенного мирного договора на основе той декларации, о чем переговоры велись вплоть до начала 2020-х гг. Согласно условиям документа 1956 г., СССР был готов передать Токио группу островов Хабомаи и остров Шикотан после заключения мирного договора. Но эти условия затем перестали устраивать самих японцев, которые стали требовать все четыре острова до заключения мирного договора.
Путин вспоминал о документе 1956 г. в одном из последних своих выступлений на тему отношений с Японией, отвечая на вопрос на заседании клуба «Валдай» в Сочи в 2024 г. «По просьбе японской стороны мы вернулись к этой декларации, возобновили диалог. Да, все непросто, но в целом мы слышали партнеров, думали о том, как и что выстроить на базе этой декларации 1956 г. Потом вдруг Япония взяла и ввела против нас санкции, да еще записала в список угроз <...> В чем мы Японии угрожаем-то? Да еще санкции ввели. Мы чего вам плохого-то сделали? Вы зачем это сделали-то? Потому что получили команду из Вашингтона?» – сетовал тогда российский лидер. Следом Путин заверял, что Россия готова «выстраивать отношения с Японией и на следующие пять лет, и на следующие 50», так как она «наш естественный партнер». «Сделайте выводы для себя, и мы не будем здесь дурака валять, дурачиться, отталкиваться, вам что-то в вину ставить», – говорил Путин.
Чем известен Судзуки
В другом своем заявлении от 2024 г. Путин говорил, что пока «нет условий для продолжения диалога между Россией и Японией по мирному договору». При этом Москва «не отказывается от того, чтобы его возобновить, в случае создания необходимых условий» со стороны Токио, добавлял он.
С момента прошлой поездки Судзуки и в самой Японии, и в мире произошло много значительных изменений. Сначала популярная в стране Такаити провела досрочные выборы в нижнюю палату парламента, что принесло ее ЛДП конституционное большинство там (ранее у правящей коалиции было меньшинство, сама премьер у власти лишь с осени 2025 г.). Затем власти страны стали активнее продвигаться по пути милитаризации страны, у которой пацифизм имеет отображение в конституции, – например, уже был разрешен экспорт летального оружия партнерам Японии (но не Украине). В конце февраля США вместе с Израилем начали войну против Ирана, который в ответ перекрыл Ормузский пролив, через который для Японии шли почти все поставки нефти с Ближнего Востока (эта страна получала около 11% импорта от всей нефти, проходящей через Ормузский пролив). Трамп не раз после этого критиковал Токио среди прочих за де-факто отказ помогать в разблокировке артерии военными средствами.
Еще в октябре 2025 г. Такаити, как писали японские СМИ, якобы ответила президенту США Дональду Трампу, что Япония не будет отказываться от российских энергоресурсов. 16 апреля минфин США выдал новую генлицензию сроком до 16 мая с разрешением на операции (продажа, перевозка, выгрузка) с загруженной до 17 апреля на танкеры российской нефтью. Россия не продает нефть странам, которые соблюдают так называемый ценовой потолок, но Япония в 2025 г. отказалась соблюдать его при закупках с проекта «Сахалин-2».
В бизнес-сообществе Японии есть запрос на взаимодействие с Россией, который усилился на фоне кризиса на Ближнем Востоке. И тема экономических связей почти наверняка станет одной из центральных и сейчас, говорит ведущий научный сотрудник группы экономики и политики Японии Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Виктор Кузьминков. Но по-прежнему полномасштабному развитию таких связей препятствуют боевые действия на Украине, а значит, остающийся в силе фактор вторичных санкций, как и хорошие отношения Токио с Киевом. При этом точно можно утверждать, что Судзуки выполняет сейчас в отношениях с Россией нехарактерную для депутата парламента роль теневого переговорщика и посредника, передающего послания Такаити. У нее при этом есть в окружении люди, которые могут играть позитивную роль для отношений Москвы и Токио, заключает Кузьминков.