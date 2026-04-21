К чему приведет решение Японии разрешить экспорт оружия

К чему приведет решение Японии разрешить экспорт оружияОсновными импортерами могут стать страны со сложными отношениями с КНР
Правительство Японии во главе с премьер-министром Санаэ Такаити одобрило отмену ограничений на экспорт «летальной» военной техники, т. е. боевых кораблей, ракет, артиллерийских систем и тяжелой бронетехники. Как сообщила сама Такаити на своей странице в Х (экс-Twitter), современные условия вынуждают каждую страну искать партнеров и в сфере оружейных поставок. Как отмечает японское агентство Kyodo News, хотя поставки странам, находящимся в состоянии конфликта, по-прежнему запрещены, нововведения допускают продажу вооружений «в особенных случаях», когда это касается национальной безопасности Японии. Кроме того, каждую транзакцию в частном порядке будет рассматривать Совет по нацбезопасности страны, в основной состав которого входят глава правительства, главный секретарь кабинета министров, министр иностранных дел и министр обороны. Подчеркивается, что, хотя география поставок и будет ограничена странами, имеющими с Токио соглашения о передаче оборонной техники и технологий (их 17), японское правительство будет контролировать, чтобы это оборудование или вооружения не достались третьим странам.
Еще в 2014 г. Токио разрешило поставки за рубеж пяти нелетальных категорий военной техники, а именно оборудования, связанного с транспортировкой, разминированием, разведывательной деятельностью и спасательными операциями. Позже, в 2023 и 2024 гг., были разрешены поставки зенитных ракет Patriot (производятся по американской лицензии) США для последующей передачи их Украине и модернизированных фрегатов Mogami для Австралии. Одновременно с этим Япония продолжает участвовать в совместном проекте Global Combat Air Programme с Великобританией и Италией по разработке истребителя шестого поколения (F-X или F-3). По данным аналитиков, опрошенных телеканалом CNBC, в 2024 г. доля Японии на мировом рынке вооружений составляла 0,1%.
Несмотря на попытку японских властей объяснить послабления для оружейников, относительно большая часть общественности пока не готова их поддержать. Как показывают данные исследования агентства Yomiuri Shimbun, опубликованные 20 апреля, 49% японцев выступают против изменений правил экспорта вооружений, а 40% – поддерживают.
Недовольство в связи с нововведениями в японском законодательстве выразила КНР. Представитель МИД страны Го Цзякунь подчеркнул, что «недавние опасные шаги Японии в военной сфере и сфере безопасности опровергли ее самопровозглашенный статус миролюбивой страны и приверженность принципам, ориентированным исключительно на оборону».
Решение правительства Японии откроет возможности для экспорта ее вооружений в первую очередь в страны Азии и Австралию, заинтересованные в создании противовеса китайской военной мощи, говорит директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. Это могут быть и Филиппины, и Индия, и Индонезия, и даже Вьетнам, замечает эксперт. В силу дороговизны японской техники вряд ли Японии удастся повторить успех Южной Кореи на мировых рынках вооружений, продолжает он. Кроме того, это решение формально снимает бюрократические барьеры и в области совместной разработки вооружений и оборонных технологий с США и их союзниками, подчеркивает эксперт.
По словам военно-дипломатического источника «Ведомостей», в отличие от южнокорейских вооружений, где применяется множество американских агрегатов, компонентов и технологий, японское оружие, как правило, опирается на собственные разработки.
Решение об экспорте вооружений очень сильно изменит роль Японии, говорит ведущий научный сотрудник Группы экономики и политики Японии Центра азиатско-тихоокеанских исследований (ЦАТИ) ИМЭМО РАН Виктор Кузьминков. Если раньше Токио находился исключительно под крылом США, то теперь он будет развивать свой ВПК и вооружать соседние дружественные страны, в том числе принимая во внимание фактор близости таких ракетно-ядерных держав, как Китай и КНДР. Активно развивается и сотрудничество Японии с НАТО. При этом намерение Токио стать экспортером вооружений вступает в противоречие с ее конституционными принципами, но это уже не впервой – частичный пересмотр положений исключительно мирного основного закона начался еще с распадом СССР и усилился при премьерстве Синдзо Абэ. Военный бюджет Японии в 2013–2014 гг. начал расти, были расширены возможности сил самообороны. Кроме этого в дальнейшем Япония приняла участие в ряде проектов в сфере вооружений – например, в разработке нового поколения самолетов с Италией и Великобританией, а также в совместном строительстве фрегатов с Австралией. При премьере Такаити, считает эксперт, конституция Японии будет весьма в значительной степени пересмотрена, в нее будут внесены комплексные изменения как военного, так и прочего характера, чтобы японскому обществу было проще принять их.