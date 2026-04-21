К чему приведет решение Японии разрешить экспорт оружия

Решение об экспорте вооружений очень сильно изменит роль Японии, говорит ведущий научный сотрудник Группы экономики и политики Японии Центра азиатско-тихоокеанских исследований (ЦАТИ) ИМЭМО РАН Виктор Кузьминков. Если раньше Токио находился исключительно под крылом США, то теперь он будет развивать свой ВПК и вооружать соседние дружественные страны, в том числе принимая во внимание фактор близости таких ракетно-ядерных держав, как Китай и КНДР. Активно развивается и сотрудничество Японии с НАТО. При этом намерение Токио стать экспортером вооружений вступает в противоречие с ее конституционными принципами, но это уже не впервой – частичный пересмотр положений исключительно мирного основного закона начался еще с распадом СССР и усилился при премьерстве Синдзо Абэ. Военный бюджет Японии в 2013–2014 гг. начал расти, были расширены возможности сил самообороны. Кроме этого в дальнейшем Япония приняла участие в ряде проектов в сфере вооружений – например, в разработке нового поколения самолетов с Италией и Великобританией, а также в совместном строительстве фрегатов с Австралией. При премьере Такаити, считает эксперт, конституция Японии будет весьма в значительной степени пересмотрена, в нее будут внесены комплексные изменения как военного, так и прочего характера, чтобы японскому обществу было проще принять их.