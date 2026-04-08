Посла Японии вызвали в МИД из-за соглашения с Киевом
После заключения соглашения по беспилотникам между Токио и Киевом в МИД РФ вызвали посла Японии Акиру Муто. Ему был выражен решительный протест. Об этом сообщила официальным представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в ходе брифинга.
31 марта компания Terra Drone заключила соглашение о стратегическом партнерстве с украинским разработчиком Amazing Drones, который специализируется на создании боевых беспилотников. Компании собираются производить беспилотники-перехватчики.
Захарова позже говорила, что Россия рассматривает сотрудничество Украины и Японии в сфере производства дронов как причиняющее ущерб интересам страны в сфере безопасности. По ее словам, такой вывод возможен при учете провокаций со стороны Украины с использованием беспилотников против гражданских объектов на российской территории.
Дипломат подчеркнула, что Токио, помогая Киеву, все глубже втягивается в конфликт вокруг Украины и наносит урон отношениям с Москвой. Она отметила, что такие решения явно не способствуют урегулированию конфликта. Представитель МИДа также напомнила, что вооружения, представляющие угрозу россиянам, являются законными военными целями для Вооруженных сил РФ.