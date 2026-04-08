Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Посла Японии вызвали в МИД из-за соглашения с Киевом

Ведомости

После заключения соглашения по беспилотникам между Токио и Киевом в МИД РФ вызвали посла Японии Акиру Муто. Ему был выражен решительный протест. Об этом сообщила официальным представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в ходе брифинга.

31 марта компания Terra Drone заключила соглашение о стратегическом партнерстве с украинским разработчиком Amazing Drones, который специализируется на создании боевых беспилотников. Компании собираются производить беспилотники-перехватчики.

Захарова позже говорила, что Россия рассматривает сотрудничество Украины и Японии в сфере производства дронов как причиняющее ущерб интересам страны в сфере безопасности. По ее словам, такой вывод возможен при учете провокаций со стороны Украины с использованием беспилотников против гражданских объектов на российской территории.

Дипломат подчеркнула, что Токио, помогая Киеву, все глубже втягивается в конфликт вокруг Украины и наносит урон отношениям с Москвой. Она отметила, что такие решения явно не способствуют урегулированию конфликта. Представитель МИДа также напомнила, что вооружения, представляющие угрозу россиянам, являются законными военными целями для Вооруженных сил РФ.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её