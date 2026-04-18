Австралия и Япония подписали контракты по боевым кораблям на $7 млрд
Япония и Австралия подписали контракты на $7 млрд по поставке боевых кораблей для Королевского военно-морского флота Австралии, пишет Reuters. Как заявили министры обороны двух стран Ричард Марлз и Синдзиро Коидзуми, подписан меморандум, подтверждающий общую приверженность успешной реализации проекта. Для Токио это наиболее значимая военная продажа после отмены запрета на экспорт вооружений в 2014 г.
Сделка, заключенная еще в августе, знаменует собой отход Японии от послевоенного пацифизма и развитие оборонных связей за пределами союза с США. Как отмечается в заявлении сторон, целью является противодействие Китаю, чье военное присутствие расширяется в Индийском и Тихом океанах. Новые корабли предназначены для охоты на подводные лодки, нанесения ударов по надводным судам и обеспечения противовоздушной обороны.
Согласно подписанным контрактам, японская компания Mitsubishi Heavy Industries построит для Австралии три модернизированных многоцелевых фрегата класса «Могами», которые будут переданы заказчику начиная с 2029 г. Еще восемь фрегатов будут построены уже в самой Австралии. Контракты подписаны на первые три корабля, которые будут произведены в Японии, после чего последует «переход к строительству на суше».
Планируется, что развертывание этих кораблей позволит Австралии защищать критически важные морские торговые пути и северные подступы к стране в акватории Индийского и Тихого океанов. Коидзуми и Марлз подтвердили намерение и в дальнейшем укреплять двусторонние оборонные связи.
