Австралия и Япония подписали контракты по боевым кораблям на $7 млрд

Reuters со ссылкой на спутниковые снимки писал, что Китай усилил контроль над входом в район рифа Скарборо в Южно-Китайском море, задействовав для этого корабли и плавучий барьер. Эти шаги Пекина происходят на фоне нарастающей напряженности в отношениях с Манилой. Филиппины, в свою очередь, направляют свои суда к рифу, чтобы поддержать местных рыбаков. Риф Скарборо уже много лет остается одной из самых острых точек в Южно-Китайском море. Хотя он находится в исключительной экономической зоне Филиппин, Китай, претендующий на него, фактически контролирует эту территорию с 2012 г.