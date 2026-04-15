Reuters: Китай заблокировал доступ к спорному рифу в Южно-Китайском море
Китай усилил контроль над входом в район рифа Скарборо в Южно-Китайском море, используя суда и плавучий барьер. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на спутниковые снимки.
По данным агентства, возле рифа были зафиксированы несколько китайских рыболовецких судов, корабль береговой охраны или военно-морских сил, а также барьер, перекрывающий проход. Эти действия происходят на фоне роста напряженности с Филиппинами, которые направляют свои суда для поддержки местных рыбаков.
Риф Скарборо считается одним из наиболее спорных районов в регионе. Он расположен в исключительной экономической зоне Филиппин, но Пекин также претендует на него и фактически контролирует территорию с 2012 г.
Филиппинская сторона заявила, что китайские суда могут препятствовать доступу к району, где традиционно ведется рыболовство. Ранее Манила уже демонтировала подобные барьеры, однако патрулирование в районе продолжается.
Ситуация вокруг рифа развивается на фоне активизации военного сотрудничества Филиппин и США и усиливающегося присутствия Китая в Южно-Китайском море, пишет Reuters. Эксперты отмечают риск дальнейшей эскалации конфликта в регионе.
В феврале The Wall Street Journal писала, что США намерены разместить на Филиппинах ракетные системы и другие виды вооружений для противодействия Китаю в Южно-Китайском море.
США и Филиппины в совместном заявлении осудили действия Китая в Южно-Китайском море, назвав их «незаконными и вводящими в заблуждение». Как пишет WSJ, Филиппины продолжают выступать против Китая по территориальному вопросу, регулярно обвиняя китайские суда в блокировании доступа к спорным морским объектам. За последние годы сотрудничество США и Филиппин в оборонной сфере заметно усилилось, вызывая недовольство Пекина, отмечает издание.