США разместят на Филиппинах ракетные комплексы для противодействия Китаю

США и Филиппины в совместном заявлении осудили действия Китая в Южно-Китайском море, назвав их «незаконными и вводящими в заблуждение». Как пишет WSJ, Филиппины продолжают выступать против Китая по территориальному вопросу, регулярно обвиняя китайские суда в блокировании доступа к спорным морским объектам. За последние годы сотрудничество США и Филиппин в оборонной сфере заметно усилилось, вызывая недовольство Пекина, отмечает издание.