США разместят на Филиппинах ракетные комплексы для противодействия Китаю
США намерены разместить на Филиппинах ракетные системы и другие виды вооружений для противодействия Китаю в Южно-Китайском море. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на заявление госдепартамента США по итогам ежегодных переговоров в Маниле.
США и Филиппины в совместном заявлении осудили действия Китая в Южно-Китайском море, назвав их «незаконными и вводящими в заблуждение». Как пишет WSJ, Филиппины продолжают выступать против Китая по территориальному вопросу, регулярно обвиняя китайские суда в блокировании доступа к спорным морским объектам. За последние годы сотрудничество США и Филиппин в оборонной сфере заметно усилилось, вызывая недовольство Пекина, отмечает издание.
Как сообщает WSJ, в 2024 г. армия США перебросила на север Филиппин ракетную систему Typhon, способную поражать цели на материковом Китае, и оставила ее там после завершения совместных учений. В 2025 г. американская морская пехота также разместила на одном из островов, расположенном близ Тайваня, противокорабельную систему Navy-Marine.
В новом заявлении не уточняется, какие именно вооружения планируется развернуть дополнительно. Сообщается лишь, что стороны «будут работать над увеличением размещения передовых ракетных и беспилотных систем США на Филиппинах». Возможностью для расширения присутствия CША могут стать крупнейшие ежегодные совместные учения, стартующие в апреле.
По данным WSJ, Филиппины рассматриваются как ключевой элемент возможной стратегии США в случае военного конфликта вокруг Тайваня. Размещенные на архипелаге войска и вооружения могут сыграть центральную роль в потенциальных военных действиях против КНР.
29 декабря 2025 г. Китай начал вокруг Тайваня масштабные военные учения «Справедливая миссия – 2025». Как писали «Ведомости», де-факто они стали ответом на самую крупную единовременную сделку по продаже острову американского оружия – на $11,1 млрд, об одобрении которой госдепом стало известно 18 декабря.