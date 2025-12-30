Китай ответил масштабными учениями на рекордную продажу оружия США Тайваню

Китай ответил масштабными учениями на рекордную продажу оружия США ТайванюВ Пекине могут не спешить с возвращением острова, но реагируют на опасные тенденции
Китай 29 декабря начал вокруг Тайваня масштабные военные учения «Справедливая миссия – 2025». Де-факто они стали ответом на самую крупную единовременную сделку по продаже острову американского оружия – на $11,1 млрд, об одобрении которой госдепом стало известно 18 декабря. Как заявил официальный представитель восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И, новые учения сосредоточены на таких задачах, как отработка действий в морских и воздушных боях, завоевание всеобщего превосходства над противником, блокирование ключевых военных портов и зон, а также сдерживание внешних сил.
Известно, что в маневрах принимают участие военно-морские и военно-воздушные силы, ракетные войска и другие рода и виды войск НОАК, а корабли и самолеты приближаются к Тайваню с разных направлений (маневры проходят к северу, юго-западу, юго-востоку и востоку от острова). «Это служит серьезным предупреждением сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня, и вмешивающимся внешним силам», – подчеркнул Ши, которого цитирует агентство «Синьхуа».
Власти Китая считают свои действия законными мерами по защите государственного суверенитета и территориальной целостности (при этом КНР не контролирует Тайвань с 1949 г. – «Ведомости»). Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь добавил, что «злонамеренные действия, связанные с пересечением красных линий или провокациями по тайваньскому вопросу» встретят решительный отпор со стороны Китая.
В НОАК позже отчитались, что в первый день учений отработали операции по региональному патрулированию, воздушному противостоянию и информационной поддержке в воздушном пространстве к юго-западу от Тайваня. В ходе учений были задействованы истребители (в том числе пятого поколения), самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и беспилотные летательные аппараты. Оперативные группы бомбардировщиков отрабатывали дальние рейды и совместные точечные удары.
Министерство обороны Тайваня, в свою очередь, заявило, что подобная демонстрация военной силы – основная причина «подрыва регионального мира» и на острове конкретными действиями «готовы защитить суверенитет» (речь идет о суверенитете Китайской республики, которая, как подчеркивают на Тайване, не подчиняется КНР. – «Ведомости»). К середине дня 29 декабря на Тайване зафиксировали вылеты 89 китайских военных самолетов и БПЛА, приближение 14 военных кораблей и стольких же кораблей береговой охраны. Кроме того, из-за учений Китая более 100 000 авиапассажиров столкнутся с задержкой рейсов, сообщили власти острова. Представитель администрации президента Тайваня призвал Пекин немедленно прекратить «безответственные и провокационные действия».
Но 30 декабря учения НОАК продолжатся – еще и с применением боевых стрельб в Тайваньском проливе, Восточно-Китайском, Южно-Китайском и Филиппинском морях, а также в воздушном пространстве вблизи острова. В целях безопасности китайцы посоветовали посторонним судам и летательным аппаратам воздержаться от входа в обозначенные зоны.
Помощь раздора
Выбор названия учений китайский военный эксперт Фу Чжэннань объяснил по ТВ действиями властей США и Тайваня, которые, по его выражению, идут сразу на три вида эскалации. Первый – финансовая: одобрение продажи оружия на сумму $11 млрд. Второй – из-за вида вооружений: теперь поставки включают в себя больше наступательного, нежели оборонительного, оружия, утверждает Фу, что нарушает три китайско-американских совместных коммюнике (например, в документе 1982 г. говорилось, что Вашингтон будет готов постепенно уменьшать объемы продажи оружия Тайваню). В-третьих, эксперт обратил внимание, что связи Тайбэя с США теперь затрагивают «пакет приложений для мониторинга сил», что, по его словам, делает оперативную структуру армии Тайваня продолжением американской.
18 декабря сообщалось, что в самую крупную единовременную оружейную сделку в истории американо-тайваньских отношений войдут реактивные системы HIMARS, гаубицы, противотанковые комплексы Javelin, беспилотники, противокорабельные ракеты «Гарпун». После этого 26 декабря МИД КНР объявил о санкциях в отношении 20 американских оборонных компаний, а также 10 топ-менеджеров, которые связаны с процессом вооружения Тайваня. При этом до того почти всю вторую половину 2025 г. интенсивность учений КНР вокруг Тайваня была ниже по сравнению, например, с 2024 г. или второй половиной 2022 г. (последние крупные учения до сих пор проходили там в апреле 2025 г.).
Под силами внешней поддержки в Китае могут иметь в виду и Японию. Ее премьер Санаэ Такаити в ноябре 2025 г. спровоцировала межгосударственный скандал. По ее мнению, если при сценарии эскалации вокруг Тайваня «будут использованы боевые корабли и морская блокада повлечет за собой применение силы», то это по любым меркам будет означать «ситуацию, угрожающую выживанию Японии». Это подразумевало, что юридически будет возможно мобилизовать силы самообороны Японии и откроется право их участия в военном конфликте.
Стратегия Пекина
Сейчас НОАК демонстративно показывает свои новые возможности, например задействование универсальных десантных кораблей типа 075, подчеркивает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Но основной китайский план подразумевает решение тайваньской проблемы пусть с опорой на очень сильное военное давление, но без развязывания полноценной войны, считает эксперт. Это может быть увязано с политическими требованиями, например признать консенсус 1992 г. («Китай и Тайвань – не отдельные государства», согласились тогда власти КНР и Тайваня, нынешние власти острова не признают его. – «Ведомости») или отказаться от закупок оружия. После этого китайцы могут, например, начать досматривать корабли, идущие на остров, чему тоже были посвящены отдельные учения, напоминает эксперт.
В целом же, как отмечает Кашин, за последние годы произошло серьезное изменение соотношения сил и сейчас китайцы чувствуют себя еще более уверенно. В этом им помогло и осмысление опыта специальной военной операции на Украине, и, например, по мощностям выпуска беспилотников Китай сейчас превосходит весь остальной мир.
Кроме того, Пекин очень серьезно нарастил свои ядерные силы, что сильно сужает возможности по противодействию ему, продолжает аналитик. Также в КНР произошел бурный рост возможностей с точки зрения техники и оснащения, а боевая подготовка усложнилась. С учетом всего этого американцы могут просто не решиться спасать Тайвань и потому Китаю спешить просто нет смысла, говорит Кашин. Но при этом китайцы отмечают, например, что у Тайваня и США происходит интеграция информационных систем и передача в режиме реального времени данных по целеуказанию – а именно это дало, например, Украине возможность долго сопротивляться России.
Через учения КНР демонстрирует будущую стратегию: она не собирается наносить удар по острову, который считает своей территорией, соглашается директор ИСАА МГУ Алексей Маслов. Вместо этого она намерена обеспечить полную блокаду Тайваня, что нанесет существенный удар по экономике острова. По мнению эксперта, нынешние шаги Пекина вполне адекватный ответ в условиях стратегической двусмысленности, которую демонстрируют США, поставляя Тайваню оружие.