Китай ответил масштабными учениями на рекордную продажу оружия США Тайваню

Кроме того, Пекин очень серьезно нарастил свои ядерные силы, что сильно сужает возможности по противодействию ему, продолжает аналитик. Также в КНР произошел бурный рост возможностей с точки зрения техники и оснащения, а боевая подготовка усложнилась. С учетом всего этого американцы могут просто не решиться спасать Тайвань и потому Китаю спешить просто нет смысла, говорит Кашин. Но при этом китайцы отмечают, например, что у Тайваня и США происходит интеграция информационных систем и передача в режиме реального времени данных по целеуказанию – а именно это дало, например, Украине возможность долго сопротивляться России.