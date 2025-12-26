Китай ввел санкции против 20 компаний США за продажу оружия Тайваню
Китай ввел санкции в отношении 10 граждан США и 20 американских оборонных компаний в связи с продажей оружия Тайваню. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД КНР.
«Недавно Соединенные Штаты объявили о крупномасштабной продаже оружия Тайваньскому региону Китая, что серьезно нарушило принцип «единого Китая», – указали в китайском внешнеполитическом ведомстве. В МИД КНР подчеркнули, что действия Вашингтона представляют собой вмешательство во внутренние дела страны.
Санкции введены, в частности, против компаний Northrop Grumman Systems Corporation, L3 Harris Maritime Services, Boeing in St. Louis, Gibbs & Cox, Advanced Acoustic Concepts, VSE Corporation, Red Cat Holdings, Teal Drones, ReconCraft, High Point Aerotechnologies, Epirus и др. Также ограничительные меры затронули высших должностных лиц ряда этих компаний.
18 декабря США объявили о продаже Тайваню вооружений на $11,1 млрд. Речь идет о ракетных системах HIMARS, противотанковых ракетах и беспилотниках, сообщало Focus Taiwan со ссылкой на агентство США по сотрудничеству в области безопасности (DSCA). В агентстве уточняли, что после одобрения законодателями стороны подпишут контракт и начнут поставки вооружений.