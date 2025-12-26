Китай ввел санкции против 20 компаний США за продажу оружия Тайваню

18 декабря США объявили о продаже Тайваню вооружений на $11,1 млрд. Речь идет о ракетных системах HIMARS, противотанковых ракетах и беспилотниках, сообщало Focus Taiwan со ссылкой на агентство США по сотрудничеству в области безопасности (DSCA). В агентстве уточняли, что после одобрения законодателями стороны подпишут контракт и начнут поставки вооружений.