США объявили о продаже Тайваню оружия на $11,1 млрд

Правительство США объявило о возможной продаже Тайваню восьми партий вооружений на общую сумму около $11,1 млрд. Речь о ракетных системах HIMARS, противотанковых ракетах и беспилотниках, сообщает Focus Taiwan со ссылкой на Агентство США по сотрудничеству в области безопасности (DSCA).

DSCA сообщило, что предоставило необходимые сертификаты, уведомляющие конгресс о продажах, после одобрения госдепом. Представители тайваньских вооруженных сил проинформировали, что как только конгресс одобрит продажу оружия (на рассмотрение отводится 30 дней), Тайвань и США подпишут официальный контракт и начнутся поставки.

Указано также, что пять из восьми пакетов вооружений – гаубицы M109A7, ракетные системы HIMARS, противотанковые ракеты TOW 2B, противотанковые беспилотники и противотанковые ракеты FGM-148 Javelin – включены в специальный оборонный бюджет в размере 1,25 трлн тайваньских долларов ($39,85 млрд), предложенный правительством Тайваня в прошлом месяце на рассмотрение законодателей.

Bild: Китай может напасть на Тайвань уже в 2026 году

Политика / Международные новости

В последний пакет также входят последующая поддержка в ремонте ракет Harpoon, пусковые установки для ракет с оптическим наведением и проводным управлением, запасные части и комплектующие для вертолетов AH-1W, программное обеспечение Tactical Mission Network.

7 ноября Bild писала со ссылкой на источники в западных разведслужбах, что Китай может напасть на Тайвань уже в ноябре 2026 г., если в США после промежуточных выборов начнутся внутренние беспорядки. Отмечалось, что Пекин якобы рассматривает возможный политический кризис в Вашингтоне – например, при оспаривании итогов выборов Дональдом Трампом или демократами – как потенциальное окно возможностей для начала операции против Тайваня.

