США объявили о продаже Тайваню оружия на $11,1 млрд

7 ноября Bild писала со ссылкой на источники в западных разведслужбах, что Китай может напасть на Тайвань уже в ноябре 2026 г., если в США после промежуточных выборов начнутся внутренние беспорядки. Отмечалось, что Пекин якобы рассматривает возможный политический кризис в Вашингтоне – например, при оспаривании итогов выборов Дональдом Трампом или демократами – как потенциальное окно возможностей для начала операции против Тайваня.