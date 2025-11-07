Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Bild: Китай может напасть на Тайвань уже в 2026 году

Ведомости

Китай может напасть на Тайвань уже в ноябре 2026 г., если в США после промежуточных выборов начнутся внутренние беспорядки. Об этом сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на источники в западных разведслужбах.

По их данным, Пекин рассматривает возможный политический кризис в Вашингтоне – например, при оспаривании итогов выборов Дональдом Трампом или демократами – как потенциальное окно возможностей для начала операции против Тайваня.

Как отмечают разведки нескольких западных стран, Китай активно готовится к такому сценарию, модернизируя гражданские паромы для военных целей и планируя построить более 70 крупных судов к концу 2026 г. Эксперт института Spear Май-Бритт Штумбаум заявила изданию, что Си Цзиньпин может отдать приказ о вторжении, если сочтет, что присоединение Тайваня невозможно мирным путем.

Представитель Тайваня в Германии Клемент Гу в интервью Bild подчеркнул, что угроза со стороны Китая растет с каждым годом. По его словам, Пекин ведет против острова гибридную войну и «подрывает демократию и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе». «Учитывая масштабы угрозы, Тайвань приветствует сотрудничество с другими странами, включая США», – добавил дипломат.

В конце октября представитель управления по делам Тайваня КНР Пэн Цинъэнь заявил, что Китай «абсолютно не будет исключать» применения силы в отношении Тайваня.

Воссоединение КНР с Тайванем может быть проведено в рамках модели «одна страна, две системы». По его словам, такая модель является основополагающим подходом к «решению тайваньского вопроса». В рамках этого предполагается, что «патриоты» могли бы управлять островом после присоединения острова, сохранив при этом прежнюю существующую социальную систему и образ жизни на Тайване.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь