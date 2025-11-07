Bild: Китай может напасть на Тайвань уже в 2026 году
Китай может напасть на Тайвань уже в ноябре 2026 г., если в США после промежуточных выборов начнутся внутренние беспорядки. Об этом сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на источники в западных разведслужбах.
По их данным, Пекин рассматривает возможный политический кризис в Вашингтоне – например, при оспаривании итогов выборов Дональдом Трампом или демократами – как потенциальное окно возможностей для начала операции против Тайваня.
Как отмечают разведки нескольких западных стран, Китай активно готовится к такому сценарию, модернизируя гражданские паромы для военных целей и планируя построить более 70 крупных судов к концу 2026 г. Эксперт института Spear Май-Бритт Штумбаум заявила изданию, что Си Цзиньпин может отдать приказ о вторжении, если сочтет, что присоединение Тайваня невозможно мирным путем.
Представитель Тайваня в Германии Клемент Гу в интервью Bild подчеркнул, что угроза со стороны Китая растет с каждым годом. По его словам, Пекин ведет против острова гибридную войну и «подрывает демократию и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе». «Учитывая масштабы угрозы, Тайвань приветствует сотрудничество с другими странами, включая США», – добавил дипломат.
В конце октября представитель управления по делам Тайваня КНР Пэн Цинъэнь заявил, что Китай «абсолютно не будет исключать» применения силы в отношении Тайваня.
Воссоединение КНР с Тайванем может быть проведено в рамках модели «одна страна, две системы». По его словам, такая модель является основополагающим подходом к «решению тайваньского вопроса». В рамках этого предполагается, что «патриоты» могли бы управлять островом после присоединения острова, сохранив при этом прежнюю существующую социальную систему и образ жизни на Тайване.