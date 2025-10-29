Китай допустил применение силы для захвата Тайваня

«Воссоединение» КНР с Тайванем может быть проведено в рамках модели «одна страна, две системы». По его словам, такая модель является основополагающим подходом к «решению тайваньского вопроса». В рамках этого предполагается, что «патриоты» могли бы управлять островом после присоединения острова, сохранив при этом прежнюю существующую социальную систему и образ жизни на Тайване.