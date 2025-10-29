Газета
Главная / Политика /

Китай допустил применение силы для захвата Тайваня

Ведомости

Китай «абсолютно не будет исключать» применения силы в отношении Тайваня. С такой формулировкой выступил представитель управления по делам Тайваня КНР Пэн Цинъэнь.

«Мы ни в коем случае не откажемся от применения силы и оставляем за собой возможность принять все необходимые меры [для присоединения Тайваня]», – сказал он (цитата по Reuters).

«Воссоединение» КНР с Тайванем может быть проведено в рамках модели «одна страна, две системы». По его словам, такая модель является основополагающим подходом к «решению тайваньского вопроса». В рамках этого предполагается, что «патриоты» могли бы управлять островом после присоединения острова, сохранив при этом прежнюю существующую социальную систему и образ жизни на Тайване.

Китай внезапно отработал взятие Тайваня

Политика / Международные новости

Пекин рассматривает Тайвань как свою территорию, тайваньские власти считают остров независимым от КНР регионом. В сентябре 2024 г. избранный президент Тайваня Лай Циндэ говорил, что если претензии Китая к Тайваню связаны с территориальной целостностью, власти КНР также должны вернуть земли, отданные России в XIX в.

Председатель КНР Си Цзиньпин стремится добиться от администрации Дональда Трампа смены позиции США относительно статуса Тайваня и потенциального отказа Вашингтона от поддержки острова.

The Wall Street Journal писала в сентябре, что в Пекине надеются воспользоваться стремлением Трампа наладить экономические отношения с КНР, из-за чего он якобы может пойти навстречу китайскому требованию. В октябре госсекретарь США Марко Рубио опроверг эти сообщения.

