Китай внезапно отработал взятие Тайваня

Китай внезапно отработал взятие ТайваняЭто стало реакцией на возмутившую Пекин речь тайваньского лидера
Силы восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая 14 октября провели ранее не анонсированные военные учения вокруг Тайваня под названием «Объединенный меч – 2024B». Об этом заявил официальный представитель этого командования Ли Си в соцсети WeChat. Подобное название со второй буквой алфавита отсылает к тому, что это продолжение более масштабных аналогичных майских учений. Как и в мае, они стали реакцией на провокационную, с точки зрения властей КНР, речь президента Китайской Республики (официальное название Тайваня) Лай Циндэ. В мае имелась в виду инаугурационная речь, сейчас – выступление в связи с днем антимонархической революции 1911 г.
Учения проходили как в Тайваньском проливе, так и в районах к северу, югу и востоку от острова с участием сухопутных войск, ВМС, ВВС и ракетных войск. По словам Ли Си, целью китайских военных была отработка «блокады и контроля ключевых портов и районов, нанесения ударов по морским и наземным целям, захват всеобъемлющего контроля». Официальной целью учений провозглашалось «устрашение сепаратистских сил, стремящихся к независимости».
Источник издания Reuters в службе безопасности острова сообщил, что Китай имитировал блокаду тайваньских портов на севере и юге и международных морских путей, а также отражение прибытия иностранных сил на помощь Тайваню.
Одновременно 14 октября министр обороны России Андрей Белоусов прибыл с визитом в Китай, где его встретил китайский визави Дун Цзюнь (это их первая встреча). Это второй визит Белоусова в Китай как главы оборонного ведомства – первый был в мае 2024 г., в составе делегации президента России Владимира Путина. «Российско-китайское военное сотрудничество – важный элемент повышения обороноспособности, поддержания глобальной и региональной стабильности. Мы регулярно проводим совместную оперативную и боевую подготовку на суше, море и в воздухе», – сказал Белоусов, выразив надежду на дальнейшее развитие сотрудничества. Военно-техническое сотрудничество между Россией и КНР идет «в обе стороны», говорит источник, близкий к Минобороны. Кроме того, 14 октября в Минобороны сообщили, что боевые корабли России и Китая в Тихом океане провели стрельбы в рамках учений по противолодочной обороне и ПВО.
Исполнительный директор Центра по изучению России Восточно-Китайского педагогического университета Лю Цзюнь сказал «Ведомостям» на полях проходившей 14 октября российско-китайской конференции этого университета и клуба «Валдай», что визит Белоусова просто совпал с китайскими учениями и сейчас сотрудничество России и КНР в этой отрасли не надо рассматривать в контексте проблемы Тайваня. «По Тайваню у Китая есть собственные интересы. И визит Белоусова никак не связан с этим. Дело в том, что Тайвань – это внутреннее дело КНР, и помощь других здесь просто ей не требуется», – отметил эксперт.
В упомянутой ранее праздничной речи Лай Циндэ говорил, что Китайская Народная Республика не имеет права представлять Тайвань и Лай привержен обязательству «сопротивляться аннексии или посягательству на суверенитет». Но, по мнению директора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василия Кашина, вовсе не эти слова можно считать беспрецедентными. Дело в том, что в речи Лая, которую можно расценить как главную в году из уст руководителя острова, была включена отсылка к другому названию острова, что уже означает пересечение «красной линии» КНР.
«Независимо от того, как мы выбираем называть нашу страну – Китайская Республика, Тайвань или Китайская Республика Тайвань, – мы все должны разделять общие убеждения. Наша решимость защищать наш национальный суверенитет остается неизменной. Наши усилия по поддержанию статус-кво с миром и стабильностью в Тайваньском проливе остаются неизменными», – сказал глава Тайваня. А любое другое название острова, помимо Китайской Республики (с которой, по мнению Пекина, у них, грубо говоря, по-прежнему идет не до конца разрешенная «гражданская война» за Китай), означает отказ от принципа «одного Китая» и создание отдельного государства. Вполне вероятно, что Пекин в будущем сделает подобные учения вокруг Тайваня регулярными, но пока они проходят именно как демонстративные ответы на изыскания нового президента Тайваня, куда более радикального, нежели его предшественница Цай Инвэнь, заключает Кашин.