Китай внезапно отработал взятие Тайваня

«Независимо от того, как мы выбираем называть нашу страну – Китайская Республика, Тайвань или Китайская Республика Тайвань, – мы все должны разделять общие убеждения. Наша решимость защищать наш национальный суверенитет остается неизменной. Наши усилия по поддержанию статус-кво с миром и стабильностью в Тайваньском проливе остаются неизменными», – сказал глава Тайваня. А любое другое название острова, помимо Китайской Республики (с которой, по мнению Пекина, у них, грубо говоря, по-прежнему идет не до конца разрешенная «гражданская война» за Китай), означает отказ от принципа «одного Китая» и создание отдельного государства. Вполне вероятно, что Пекин в будущем сделает подобные учения вокруг Тайваня регулярными, но пока они проходят именно как демонстративные ответы на изыскания нового президента Тайваня, куда более радикального, нежели его предшественница Цай Инвэнь, заключает Кашин.