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Главная / Мнения /

«Любовь, долги и сенокос»: философия на пальцах

В МХТ им. Чехова Константин Хабенский поставил чеховские водевили как клоунаду про нашу жизнь
Наталья Витвицкая , критик

Худрук Московского художественного театра им. Чехова Константин Хабенский во второй раз вступил в диалог с главным для своего театра драматургом. В 2024 г. он поставил «Чайку», для новой работы выбрал материал более безопасный с точки зрения зрительских ожиданий и оценки профсообщества. Одноактные водевили «Медведь» и «Предложение», собранные в единое анекдотическое ревю, беспроигрышный вариант для той зрительской аудитории, которая хочет приятно провести вечер в главном театре страны. Не особенно утруждаясь разгадыванием режиссерских конструктов и сложносочиненных подтекстов.

Оба водевиля Чехов написал в 1881 г. как самостоятельные произведения. Если к искрометному «Предложению» МХТ уже обращался (в 1990 г. Евгений Радомысленский и Ирина Мирошниченко выпустили спектакль «Чеховские страницы» по мотивам нескольких пьес. – «Ведомости»), то не менее блистательный «Медведь» вышел на прославленную сцену только сейчас. Оба произведения в свое время трансформировали жанр водевиля, его главной особенностью стало «драматическое неразвитие» и герои – не баловни судьбы, как прежде, а те, чьи мечты и стремления идут кувырком. Не действия главных действующих лиц двигают сюжет, а препятствия, которые встречаются им на пути.

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