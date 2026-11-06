«Любовь, долги и сенокос»: философия на пальцах

Оба водевиля Чехов написал в 1881 г. как самостоятельные произведения. Если к искрометному «Предложению» МХТ уже обращался (в 1990 г. Евгений Радомысленский и Ирина Мирошниченко выпустили спектакль «Чеховские страницы» по мотивам нескольких пьес. – «Ведомости»), то не менее блистательный «Медведь» вышел на прославленную сцену только сейчас. Оба произведения в свое время трансформировали жанр водевиля, его главной особенностью стало «драматическое неразвитие» и герои – не баловни судьбы, как прежде, а те, чьи мечты и стремления идут кувырком. Не действия главных действующих лиц двигают сюжет, а препятствия, которые встречаются им на пути.