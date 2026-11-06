К BelkaCar подали иск почти на 883 млн рублей

К BelkaCar подали иск почти на 883 млн рублейЕго сумма стала крупнейшей за всю историю споров компании с лизингодателями
Лизинговая компания ООО «Мэйджор профи» подала иск к оператору каршеринга АО «Каршеринг», операционной компании BelkaCar, на 882,9 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел. Арбитражный суд Москвы принял заявление к производству 13 октября. Причины обращения в суд в карточке дела не раскрываются.
Текущий спор возник в связи с прекращением и пересмотром ранее действовавших договоров, возвратом автомобилей и проведением взаиморасчетов, сообщил «Ведомостям» представитель BelkaCar. По его словам, у оператора есть «существенные разногласия с контрагентом относительно оснований и размера предъявленных требований».
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