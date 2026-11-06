К BelkaCar подали иск почти на 883 млн рублей

Текущий спор возник в связи с прекращением и пересмотром ранее действовавших договоров, возвратом автомобилей и проведением взаиморасчетов, сообщил «Ведомостям» представитель BelkaCar. По его словам, у оператора есть «существенные разногласия с контрагентом относительно оснований и размера предъявленных требований».