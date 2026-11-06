Смогут ли социалисты захватить власть в демпартии США

Помимо победы в обеих палатах конгресса на прошедших в США 3 ноября промежуточных выборах, демократическая партия заметно полевела. В палате представителей нового созыва, которая начнет работать в январе 2027 г., будут заседать шесть демократов, которые были официально поддержаны организацией «Демократические социалисты Америки» (DSA). На сайте самой организации утверждается, что они поддержали только пять кандидатов. «Наши пять кандидатов, получивших общенациональную поддержку, обеспечат, чтобы в 120-м конгрессе Соединенных Штатов был представлен самый крупный блок социалистов в конгрессе за всю его историю <...> От Детройта до Денвера наши кандидаты организовали своих соседей <...> чтобы они проголосовали за знаменосцев рабочего класса, которые будут бороться с фашизмом Дональда Трампа с помощью нашего социализма».