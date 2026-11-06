Смогут ли социалисты захватить власть в демпартии США

Смогут ли социалисты захватить власть в демпартии СШАОни готовы бороться с Трампом и искусственным интеллектом
Помимо победы в обеих палатах конгресса на прошедших в США 3 ноября промежуточных выборах, демократическая партия заметно полевела. В палате представителей нового созыва, которая начнет работать в январе 2027 г., будут заседать шесть демократов, которые были официально поддержаны организацией «Демократические социалисты Америки» (DSA). На сайте самой организации утверждается, что они поддержали только пять кандидатов. «Наши пять кандидатов, получивших общенациональную поддержку, обеспечат, чтобы в 120-м конгрессе Соединенных Штатов был представлен самый крупный блок социалистов в конгрессе за всю его историю <...> От Детройта до Денвера наши кандидаты организовали своих соседей <...> чтобы они проголосовали за знаменосцев рабочего класса, которые будут бороться с фашизмом Дональда Трампа с помощью нашего социализма».
Кроме того, еще 16 кандидатов, поддержанных DSA, одержали победу на выборах в местные органы власти: от заксобраний штатов до городских советов. Как дополнительное достижение DSA записала себе восемь референдумов, на которых избиратели поддержали инициативы, продвигаемые организацией (например, Proposal 2 в Мичигане, направленную на большую прозрачность выборов в части финансирования кампаний корпорациями). Стоит также учитывать трех конгрессвумен, включая демократическую социалистку Александрию Окасио-Кортес, которые не были поддержаны DSA, но придерживаются почти идентичных с организацией взглядов.