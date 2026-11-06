Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,22+0,25%MGTS1 3660%MSTT76,15-0,46%IMOEX2 458,46+0,67%RTSI946,84+0,52%RGBI111,95-0,2%RGBITR776,88-0,12%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Смогут ли социалисты захватить власть в демпартии США

Они готовы бороться с Трампом и искусственным интеллектом
Роман Романов
Избранный 3 ноября Абдул Эль-Сайед не только стал первым сенатором-мусульманином в США, но и придерживается левых взглядов
Избранный 3 ноября Абдул Эль-Сайед не только стал первым сенатором-мусульманином в США, но и придерживается левых взглядов / Salwan Georges / Getty Images / AFP

Помимо победы в обеих палатах конгресса на прошедших в США 3 ноября промежуточных выборах, демократическая партия заметно полевела. В палате представителей нового созыва, которая начнет работать в январе 2027 г., будут заседать шесть демократов, которые были официально поддержаны организацией «Демократические социалисты Америки» (DSA). На сайте самой организации утверждается, что они поддержали только пять кандидатов. «Наши пять кандидатов, получивших общенациональную поддержку, обеспечат, чтобы в 120-м конгрессе Соединенных Штатов был представлен самый крупный блок социалистов в конгрессе за всю его историю <...> От Детройта до Денвера наши кандидаты организовали своих соседей <...> чтобы они проголосовали за знаменосцев рабочего класса, которые будут бороться с фашизмом Дональда Трампа с помощью нашего социализма».

Кроме того, еще 16 кандидатов, поддержанных DSA, одержали победу на выборах в местные органы власти: от заксобраний штатов до городских советов. Как дополнительное достижение DSA записала себе восемь референдумов, на которых избиратели поддержали инициативы, продвигаемые организацией (например, Proposal 2 в Мичигане, направленную на большую прозрачность выборов в части финансирования кампаний корпорациями). Стоит также учитывать трех конгрессвумен, включая демократическую социалистку Александрию Окасио-Кортес, которые не были поддержаны DSA, но придерживаются почти идентичных с организацией взглядов.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь