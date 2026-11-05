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Патриарх Иерусалимский Феофил III сообщил о молитвах за Путина

Сергей Пахомов
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Патриарх Иерусалимский Феофил III молится за президента России Владимира Путина . Об этом он сообщил на встрече с российским лидером.

«Мы ежедневно молимся в доме господа о вас. Я лично вами восхищаюсь и ежедневно молюсь за ваше здоровье, за то, чтобы Господь вас просветил и вдохновил вас на решение всех тех задач, которые стоят перед вами», – подчеркнул Феофил III. Глава государства в ответ поблагодарил патриарха за молитвы.

5 ноября Путин провел переговоры с патриархом Феофилом III и патриархом Московским и всея Руси Кириллом. В ходе встречи Феофил III предложил российскому лидеру содействие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. До этого глава РПЦ встретился с патриархом Иерусалимской православной церкви отдельно.

Патриарх Иерусалимский прибыл в Москву 4 ноября по приглашению патриарха Кирилла, сообщала Московская патриархия. В аэропорту «Внуково-3» его встретили представители Русской православной церкви (РПЦ), в том числе председатель отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний.

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