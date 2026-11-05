Патриарх Иерусалимский Феофил III сообщил о молитвах за Путина

«Мы ежедневно молимся в доме господа о вас. Я лично вами восхищаюсь и ежедневно молюсь за ваше здоровье, за то, чтобы Господь вас просветил и вдохновил вас на решение всех тех задач, которые стоят перед вами», – подчеркнул Феофил III. Глава государства в ответ поблагодарил патриарха за молитвы.