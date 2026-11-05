Число задержанных на акциях протеста во Франции достигло 448
Во Франции полиция 5 ноября задержала 448 человек во время акций протеста против роста цен, которые проходят в республике. Такие данные привела французская газета Le Figaro со ссылкой на министерство внутренних дел страны.
По информации издания, всего в стране прошли 430 акций. Для сравнения, 31 октября их было 227, а 24 октября – 289, указала газета.
Кроме того, 53 сотрудника правоохранительных органов получили ранения. Во французском МВД подчеркнули, что данные пока предварительные и будут уточнены в ближайшие часы.
31 октября правоохранители задержала 565 человек во всей Франции в ходе протестов. Пятеро сотрудников сил правопорядка – четыре полицейских и один жандарм – получили ранения в Париже. Как заявил глава МВД Франции Лоран Нуньес, в Париже в мобильного жандарма бросили коктейль Молотова. Министр квалифицировал это как «попытку убийства».
25 октября министерство внутренних дел Франции сообщило о более чем 1314 задержаниях и 53 раненых сотрудниках правоохранительных органов в ходе протестов 24 октября. В Париже задержали 142 человека, из которых 126 арестовали.
Массовые протесты во Франции начались 21 сентября 2026 г. с забастовки учеников лицея Сент-Экзюпери в пригороде Парижа Кретей, требовавших решения проблем школ – нехватки учителей и плохих условий обучения. Костяк первых протестующих составили молодые люди из бедных пригородов, многие из них – дети мигрантов. Постепенно к школьникам присоединились студенты, родители, профсоюзы и бывшие «желтые жилеты», а требования расширились до борьбы с ростом стоимости жизни и социальным неравенством