Росстат сообщил о возобновлении работы своего сайта после кибератаки
Росстат восстановил работу официального сайта, однако часть его функций пока остается недоступной. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.
Там пояснили, что работы по полному восстановлению информационных систем продолжаются круглосуточно. Для проверки безопасности данных отдельные сегменты ИТ-инфраструктуры пока остаются изолированными. Их будут возвращать в работу поэтапно.
В связи с этим Росстат продлил до 13 ноября 2026 г. срок предоставления первичных статистических данных по ряду форм федерального статистического наблюдения. В ведомстве также предупредили, что из-за продления приема данных могут сдвинуться сроки публикации отдельных статистических показателей.
1 ноября Росстат заявил, что ресурсы ведомства подверглись кибератакам. Там отметили, что что инфраструктура сработала штатно: мониторинговые системы своевременно сообщили о подозрительной активности. Это позволило оперативно отреагировать. Компрометации баз данных и утечки охраняемой законом информации специалисты не выявили.
Как писали «Ведомости» 12 октября со ссылкой на исследование Positive Technologies, в III квартале 2026 г. количество попыток вторжений с использованием искусственного интеллекта (ИИ) выросло примерно в 5 раз относительно II квартала 2026 г. и достигло 1,7 млн. В результате доля атак с использованием ИИ в общем объеме угроз выросла с 1,1 до 5,6%.