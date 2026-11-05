Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,22+0,25%MGTS1 3660%MSTT76,15-0,46%IMOEX2 458,46+0,67%RTSI946,84+0,52%RGBI111,95-0,2%RGBITR776,88-0,12%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Росстат сообщил о возобновлении работы своего сайта после кибератаки

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Росстат восстановил работу официального сайта, однако часть его функций пока остается недоступной. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

Там пояснили, что работы по полному восстановлению информационных систем продолжаются круглосуточно. Для проверки безопасности данных отдельные сегменты ИТ-инфраструктуры пока остаются изолированными. Их будут возвращать в работу поэтапно.

В связи с этим Росстат продлил до 13 ноября 2026 г. срок предоставления первичных статистических данных по ряду форм федерального статистического наблюдения. В ведомстве также предупредили, что из-за продления приема данных могут сдвинуться сроки публикации отдельных статистических показателей.

1 ноября Росстат заявил, что ресурсы ведомства подверглись кибератакам. Там отметили, что что инфраструктура сработала штатно: мониторинговые системы своевременно сообщили о подозрительной активности. Это позволило оперативно отреагировать. Компрометации баз данных и утечки охраняемой законом информации специалисты не выявили.

Как писали «Ведомости» 12 октября со ссылкой на исследование Positive Technologies, в III квартале 2026 г. количество попыток вторжений с использованием искусственного интеллекта (ИИ) выросло примерно в 5 раз относительно II квартала 2026 г. и достигло 1,7 млн. В результате доля атак с использованием ИИ в общем объеме угроз выросла с 1,1 до 5,6%.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её