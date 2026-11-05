Росстат сообщил о возобновлении работы своего сайта после кибератаки

Как писали «Ведомости» 12 октября со ссылкой на исследование Positive Technologies, в III квартале 2026 г. количество попыток вторжений с использованием искусственного интеллекта (ИИ) выросло примерно в 5 раз относительно II квартала 2026 г. и достигло 1,7 млн. В результате доля атак с использованием ИИ в общем объеме угроз выросла с 1,1 до 5,6%.