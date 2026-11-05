ЦБ установил курс доллара на уровне 81,79 рубля

14 октября аналитики, опрошенные Банком России, повысили прогнозы по инфляции на 2026–2028 гг. до 7,1%. Относительно рубля прогноз на 2026 г. предполагает, что в октябре – декабре 2026 г. доллар будет стоить 85,3 руб. В 2027 г. курс составит 89,4 руб., в 2028 г. – 94,8 руб., в 2029 г. – 96,4 руб.