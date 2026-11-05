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Главная / Финансы /

ЦБ установил курс доллара на уровне 81,79 рубля

Анна Суслова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Банк России установил официальный курс доллара на 6 ноября на отметке 81,79 руб. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Доллар подорожал на 0,12 руб. по сравнению с предыдущим днем.

 Курс евро установлен на отметке 92,16 руб., что на 0,56 руб. больше значения предыдущего дня. Юань стал дороже на 0,07 руб. – до 12,26 руб.

14 октября аналитики, опрошенные Банком России, повысили прогнозы по инфляции на 2026–2028 гг. до 7,1%. Относительно рубля прогноз на 2026 г. предполагает, что в октябре – декабре 2026 г. доллар будет стоить 85,3 руб. В 2027 г. курс составит 89,4 руб., в 2028 г. – 94,8 руб., в 2029 г. – 96,4 руб.

4 ноября курс доллара составлял 81,66 руб., евро – 91,60 руб., юаня – 12,18 руб.

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