«Бочкари» попросили передать им бизнес бывшего производителя Coca-Cola
Алтайский производитель пива и безалкогольных напитков «Бочкари» попросил президента России Владимира Путина передать во внешнее управление бизнес компании «Мултон», которая до 2022 г. занималась розливом в России напитков под международными брендами Coca-Cola. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников.
По данным издания, ООО «Бочкари» направило соответствующее обращение президенту в середине октября. Компания предложила ввести внешнее управление в отношении АО «Мултон» и ООО «Мултон партнерс», назначив себя временным управляющим. Как рассказал один из собеседников газеты, обращение было перенаправлено на рассмотрение в правительство и уже получило частичную поддержку профильных вице-премьеров.
В качестве обоснования инициативы «Бочкари» указали на приостановку инвестиций владельцами «Мултона» в России. По мнению авторов обращения, это негативно влияет на экономическую ситуацию в стране и налоговые поступления. Кроме того, компания обратила внимание на поддержку Украины со стороны глобальной Coca-Cola и ее спонсорство международных спортивных соревнований, к участию в которых российские спортсмены не допускаются из-за ограничений.
В случае получения контроля над бизнесом «Мултона» алтайский производитель намерен развивать инвестиционную деятельность на новых территориях, а также финансировать благотворительные программы.
По оценке гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, стоимость бизнеса «Мултона» может достигать 245 млрд руб., из которых около 150 млрд руб. приходится на сам бизнес, а еще 95 млрд руб. – на денежные средства на счетах компании. «Мултон» остается одним из крупнейших производителей безалкогольных напитков в России, в его портфель входят, в частности, бренды «Добрый» и Rich.
Ранее «Бочкари» пытались самостоятельно закрепиться на рынке газированных напитков со вкусом колы. Компания выпускает линейку Bochkari Hit, в которую входят напитки «Кола», Orange и Citrus.
В октябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия при принятии решений о временном управлении иностранными активами руководствуется исключительно собственными интересами.