«Бочкари» попросили передать им бизнес бывшего производителя Coca-Cola

В качестве обоснования инициативы «Бочкари» указали на приостановку инвестиций владельцами «Мултона» в России. По мнению авторов обращения, это негативно влияет на экономическую ситуацию в стране и налоговые поступления. Кроме того, компания обратила внимание на поддержку Украины со стороны глобальной Coca-Cola и ее спонсорство международных спортивных соревнований, к участию в которых российские спортсмены не допускаются из-за ограничений.