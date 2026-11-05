CAS счел недостаточными доказательства IIHF для недопуска российских хоккеистов
Международная федерация хоккея (IIHF) не предоставила достаточных доказательств для обоснования недопуска российских сборных к международным турнирам. Об этом говорится в заявлении Спортивного арбитражного суда (CAS).
«Арбитражная коллегия CAS установила, что IIHF не представила достаточных доказательств для подтверждения наличия правовых оснований для недопуска российских команд», – говорится в заявлении суда.
В CAS отметили, что аналогичные сомнения ранее возникали и в ходе внутренних разбирательств самой IIHF.
Суд также подчеркнул, что при рассмотрении апелляции руководствовался исключительно правовыми аргументами и доказательствами, представленными сторонами. Федерация хоккея России (ФХР) и IIHF заранее согласовали предмет разбирательства и были осведомлены о возможных последствиях решения. Кроме того, в CAS указали, что организационные последствия возвращения российских команд и возможность введения для них нейтрального статуса не были должным образом обоснованы или заявлены IIHF в ходе разбирательства. Суд не вправе самостоятельно устанавливать меры, о которых стороны не просили.
4 ноября стало известно, что Международная федерация хоккея (IIHF) сохраняет несогласие с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске сборных России к международным соревнованиям.
3 ноября сборные Швеции, Финляндии, Дании и Латвии заявили, что откажутся от участия в чемпионате мира по хоккею 2027 г., если на нем будет российская сборная. Об этом также объявила Норвежская хоккейная ассоциация (NIHF). Позиция NIHF относительно участия российских команд в международных соревнованиях остается неизменной: организация выступает за их отстранение до завершения конфликта на Украине.
30 октября CAS обязал IIHF допустить российские сборные к участию в соревнованиях. Таким образом, CAS удовлетворил ключевые требования российской стороны.