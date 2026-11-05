CAS счел недостаточными доказательства IIHF для недопуска российских хоккеистов

Суд также подчеркнул, что при рассмотрении апелляции руководствовался исключительно правовыми аргументами и доказательствами, представленными сторонами. Федерация хоккея России (ФХР) и IIHF заранее согласовали предмет разбирательства и были осведомлены о возможных последствиях решения. Кроме того, в CAS указали, что организационные последствия возвращения российских команд и возможность введения для них нейтрального статуса не были должным образом обоснованы или заявлены IIHF в ходе разбирательства. Суд не вправе самостоятельно устанавливать меры, о которых стороны не просили.