IIHF сохранила несогласие с решением CAS о допуске российских сборных

3 ноября стало известно, что сборные Швеции, Финляндии, Дании и Латвии откажутся от участия в чемпионате мира по хоккею 2027 г., если на нем будет российская сборная. Об этом также объявила Норвежская хоккейная ассоциация (NIHF). Позиция NIHF относительно участия российских команд в международных соревнованиях остается неизменной: организация выступает за их отстранение до завершения конфликта на Украине.