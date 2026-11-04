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IIHF сохранила несогласие с решением CAS о допуске российских сборных

Татьяна Мозолевская
Валерий Шарифулин / ТАСС
Валерий Шарифулин / ТАСС

Международная федерация хоккея (IIHF) сохраняет несогласие с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске сборных России к международным соревнованиям. Об этом сообщила пресс-служба организации по итогам заседания совета федерации.

В IIHF заявили, что продолжают внимательно следить за развитием ситуации и анализировать возможные последствия решения CAS для проведения чемпионатов мира по хоккею.

По мнению федерации, немедленное возвращение российских команд создает значительные организационные и спортивные трудности. Среди них – вопросы получения виз и разрешений на въезд, обеспечения безопасности, логистические ограничения, а также необходимость изменения форматов соревнований.

В организации подчеркнули, что ситуацию осложняют сжатые сроки подготовки, поскольку до начала некоторых турниров остаются считаные недели. «Глобальные последствия решения, принятого коллегией арбитров CAS, а также трудности, которые оно создает для всех вовлеченных сторон, были существенно недооценены», – говорится в заявлении IIHF.

Совет федерации продолжает консультации с национальными хоккейными ассоциациями, организационными комитетами, властями принимающих стран и другими заинтересованными сторонами.

В IIHF отметили, что главными приоритетами остаются безопасность участников, команд, официальных лиц и болельщиков, а также бесперебойное проведение чемпионатов и соблюдение принципов спортивной честности.

3 ноября стало известно, что сборные Швеции, Финляндии, Дании и Латвии откажутся от участия в чемпионате мира по хоккею 2027 г., если на нем будет российская сборная. Об этом также объявила Норвежская хоккейная ассоциация (NIHF). Позиция NIHF относительно участия российских команд в международных соревнованиях остается неизменной: организация выступает за их отстранение до завершения конфликта на Украине.

30 октября CAS обязал IIHF допустить российские сборные к участию в соревнованиях. Таким образом, CAS удовлетворил ключевые требования российской стороны.

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